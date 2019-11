Allgemein | STAR NEWS

Heidi Klum: Ihr Papa sinniert über ihre Ex-Männer

DE German Stars - Es ist kein Geheimnis: Als Heidi Klum (46) im Sommer mit großem Pomp auf einer Yacht im Mittelmeer ihre Hochzeit mit Rocker Tom Kaulitz (30) feierte, legte das Supermodel nicht zum ersten Mal das Ehegelübde ab.

Der Hochzeit ferngeblieben

Neben zwei Ex-Männern hat Heidi zudem noch eine Reihe von berühmten Ex-Freunden. Und die scheinen es ihrem Vater Günther (74) angetan zu haben, denn er zeigte sich jetzt in einem Interview begeistert von den Herren, die in der Vergangenheit an der Seite seiner Tochter gesehen wurden. Die Bemerkungen dürften den Gerüchten über ein Zerwürfnis der beiden neue Nahrung geben. Bislang galten Heidi und ihr Vater nämlich stets als unzertrennlich, doch dieses Band scheint vielen zerschnitten, nachdem er der Hochzeit mit Tom Kaulitz fernblieb.

Warme Worte über Heidi Klums Vergangenheit

Toms Vorgänger, der gut betuchte New Yorker Kunsthändler Vito Schnabel, ist Günther Klum noch in guter Erinnerung: "Wir waren mal mit ihm in St. Moritz, als er die Galerie übernommen hat. Nach der Eröffnung gab es eine tolle Party. Nur gut betuchte Leute. Unter Bentley lief nix." Auch Geschäftsmann Flavio Briatore, Vater von Heidis Tochter Leni, hat ihn beeindruckt: "Der Flavio ist ein ganz angenehmer Mensch. Der hat zwei Flugzeuge. Da sieht man mal, wie arm man selbst ist." Auf die Hochzeit seiner Tochter angesprochen, sagt Günther Klum nur: "Wissen Sie, es wird so viel Scheiße geschrieben. Auch, wer an Promis zur Hochzeit kommen sollte. Am Ende waren da Wolfgang Joop und Sasha. Das war eine reine Familienfeier." Doch warum fehlte dann Heidi Klums Vater?