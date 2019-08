Allgemein | STAR NEWS

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Hier zeigen die Frischvermählten ihre Eheringe

DE German Stars - Zwei Wochen ist es bereits her, dass Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) ihre Traumhochzeit auf Capri feierten. Seitdem beschert uns das glückliche Paar mit schöner Regelmäßigkeit ausgewählte Schnappschüsse von ihrem Traum-Honeymoon auf Social Media.

Sag's mit Nena

Was Fans des Supermodels und des Tokio-Hotel-Rockers aber bislang vermissten, war ein Bild der Ringe, mit denen die beiden sich ihr Eheversprechen gaben. Das holte Heidi Klum jetzt auf Instagram nach. Wir sehen zwei eng umschlungener Hände. Tom ist im Bild, Heidi vermutlich hinter der Kamera. Im Hintergrund schimmert blau das Meer.

Dazu schreibt das Supermodel: "Ich geh mit Dir wohin Du willst... auch bis ans Ende dieser Welt…" Ein Zitat aus dem Nena-Hit 'Leuchtturm'. Doch eines fällt besonders ins Auge.

Heidi Klum und Tom Kaulitz brauchen kein Bling-Bling

Beide Ringe sind überraschend schlicht. Während Heidi Klums Ring schmaler und filigraner erscheint als jener von Tom Kaulitz, so sind es am Ende doch nur ganz schlichte, bescheidene Eheringe, ohne Bling-Bling.

Fans sind natürlich begeistert, klicken zu Hunderttausenden auf den Herzchen-Button. "So ein hübsches Bild" und "So schön, dich so glücklich zu sehen", lauten einige der Kommentare.

Natürlich gibt es auch Hater, die sich ein "maximal zwei Jahre!" nicht verkneifen können.

Schwund ist eben überall. Das wird dem Glück von Heidi Klum und Tom Kaulitz wohl kaum einen Abbruch tun.

