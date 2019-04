Allgemein | STAR NEWS

Heidi Klum über ihre bevorstehende Hochzeit mit Tom Kaulitz: Überraschendes Geständnis

Zugegeben, die Verlobung von Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) im Dezember 2018 warf selbst die gewieftesten Showbiz-Kenner aus der Bahn. Doch wir ahnten es schon: Im Grunde ist Heidi selbst am meisten überrascht von ihrem geplanten Jawort.

Heidi gesteht: Nie hätte sie gedacht, dass…

Im Interview mit 'Hello!' räumt das Supermodel jetzt ein, dass eine weitere Hochzeit eigentlich nie auf dem Plan gestanden habe. Immerhin hatte Heidi Klum in der Vergangenheit schon mit Hairstylist Ric Pipino und Sänger Seal (56, 'Kiss From a Rose') den Gang vor den Traualtar gewagt und musste beide Male später einen Scheidungsrichter bemühen. Mit Tokio-Hotel-Star Tom ('Love Who Loves You Back') soll es nun aber für die Ewigkeit halten. Vielleicht passt das Paar ja genau deswegen perfekt zueinander, weil die Weichen nicht von Anfang an auf Hochzeit gestellt waren.

"Ich war schon zweimal verheiratet und hätte nie gedacht, dass ich noch einmal Ja sagen würde", so Heidi gegenüber 'Hello'. "Aber ich werde es tun – ich sage wieder Ja."

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Eine große Liebe

Obwohl sie von ihren eigenen Hochzeitsplänen überrascht ist: An ihren Gefühlen für Tom gibt es keinerlei Zweifel. "Es ist bizarr, weil es sich schon als wir uns gerade getroffen hatten, so angefühlt hat, als seien wir verheiratet", versucht Heidi Klum ihre Emotionen in Worte zu fassen.

Es scheint also alles perfekt zu laufen für Heidi und ihren Verlobten. Die beiden wollen angeblich schon im Frühjahr vor den Traualtar treten und ihre Liebe besiegeln.

© Cover Media