Hape Kerkeling will weiterhin Heteros spielen: “Das macht den Beruf ja gerade aus”

DE Deutsche Promis - Hape Kerkeling (58) möchte weiterhin heterosexuelle Männer spielen können. Der Schauspieler ('Kein Pardon') ist kein Verfechter davon, dass man der Besetzung von Rollen ganz genau aufpasst, ob die Darsteller*innen erlebte Erfahrungen mitbringen.

“Warum also sollte nicht auch ein Heterosexueller einen Schwulen spielen?”

Der Star lebt offen homosexuell, aber das bedeute für ihn nicht, dass er nur schwule Männer spielen möchte. "Dass wir aufmerksamer werden, ist wertvoll", schob er in der Sendung von Maybrit Ilner voran. "Aber ich frage mich schon: Was habe ich denn gespielt in den letzten Jahrzehnten? Heterosexuelle Männer. Anscheinend habe ich die glaubhaft verkörpert. Warum also sollte nicht auch ein Heterosexueller einen Schwulen spielen oder ein Mann keine Frau? Das macht den Beruf ja gerade aus." Er wünscht sich da mehr Toleranz.

Hape Kerkeling zog aus dem feindseligen Berlin

Toleranz wäre auch gut im Alltag. Hape Kerkeling lebte mit seinem Mann Dirk Henning einige Zeit in Berlin, zog dann aber "schweren Herzens" zurück nach Köln. "Die Atmosphäre ist deutlich homophober geworden", beschrieb Hape Kerkeling den Grund für den Umzug. Und ihm wird ein bisschen Angst und Bange, wo das alles enden könne. Manchmal habe er "das Gefühl, dass wir in einer ähnlichen Zeit leben wie in der Weimarer Republik. Mir kommt es so vor, als wären wir am Vorabend von etwas, das ich nicht miterleben möchte."

Sein Auftritt bei Maybrit Allner war ein seltener, denn der Star lässt sich oft nur schwer vor die Kamera locken, aber nun steht ein Comeback an, denn er hat für RTL seine Rolle als Edwin Öttel aus 'Club Las Piranjas' wieder hervorgeholt. "Es wird der Knaller", verspricht Hape Kerkeling.

