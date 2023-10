Allgemein | STAR NEWS

Hape Kerkeling im Urlaub: Was hat er mit Angela Merkel gemein?

DE Deutsche Promis - Hape Kerkeling (58) steht auf Reisen – privat und im Job. Kein Wunder, dass er das Unterwegssein immer wieder zum Thema von Filmen, Serien und seinen Bestseller-Memoiren machte und mittlerweile öfter Reise-Dokus dreht als klassische Comedy-Formate, wie man sie früher von ihm kannte.

Lust auf Abenteuer

Der TV-Entertainer, dessen autobiografisches Buch ‘Ich bin dann mal weg’ viele tausend seiner Leser*innen auf Wanderschaft auf dem Jakobsweg lockte, erkundet in der neuen Reiseserie ‘Hape und die 7 Zwergstaaten’ (ab 21. November auf Vox) kleine und kleinste Länder, die nicht viele aus eigener Anschauung kennen. Denn: "Für mich heißt Urlaub vor allem: Neues sehen, erleben, schmecken, riechen. Ich bin mehr Hobbyforscher als Tourist. Eine Woche am Strand wäre mir heute viel zu langweilig", erklärte Hape gegenüber 'Gala'.

Hape Kerkeling im Altkanzlerinnen-Look

Da verwundert es nicht, dass den Comedian mehr interessiert, was er sieht als wie er aussieht: "Wenn ich mir derartig viele Gedanken übers Outfit machen müsste, wo würde denn da die Entspannung bleiben? Im Urlaub laufe ich genauso unmöglich rum wie Angela Merkel", witzelte er in Anspielung auf die Wander-Outfits von Angela Merkel. Und schon kleine Reisen können ihn sehr glücklich machen, verriet Hape: Während der Pandemie sei er mit seinem Mann "kurzerhand vom Rheinland ins Bergische Land in den Urlaub gefahren". Ein tolles Erlebnis: "Gutes Essen, schöne Landschaften, die Eingeborenen sind super nett, und alle sprechen einigermaßen Deutsch."

Dem Urlauber aufs Maul geschaut

So ganz mag der Star von seinen Comedy-Wurzeln jedoch nicht lassen: 1995 entlarvte in seinem Kultfilm ‘Club Las Piranjas’ unsere Urlaubsmacken und drehte jetzt eine Fortsetzung, die ab 18. Oktober auf RTL+ zu sehen ist und ursprünglich schon für 2020 geplant war - zum 25-jährigen Jubiläum der Komödie. Dieses Mal ging es auf die Südhalbkugel: “Ich muss sagen, dass mich Mauritius begeistert hat. Mauritius ist tatsächlich das Paradies auf Erden. Und die Menschen dort sind wunderbar. Ansonsten bin ich jeden Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden, es wurde früh dunkel, und es hat sehr viel geregnet. Ach so, Corona hatten wir auch noch alle", fasste Hape Kerkeling den Dreh ‘Bild’ gegenüber zusammen.

Bild: Britta Pedersen/picture-alliance/Cover Images