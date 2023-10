Allgemein | STAR NEWS

Hape Kerkeling schließt Liveshow-Comeback aus: “Jedes Mal äußerste Anspannung”

DE Deutsche Promis - Hape Kerkeling (58) war früher bei Live-Shows in seinem Element. Zumindest bekam man den Eindruck, wenn der Comedian und Schauspieler ('Kein Pardon') seine Shows oder Veranstaltungen wie die 'Goldene Kamera' moderierte. Doch wie der Star sich dabei fühlte, ahnte niemand.

“Ich stand jedes Mal unter äußerster Anspannung”

Zwar ist Hape nach seinem selbstgewählten Rückzug aus dem Showbusiness 2014 wieder zurück im Fernsehen, aber große Shows, in der er seine Schlagfertigkeit und sein komödiantisches Talent unter Beweis stellt, wird es von ihm nicht mehr geben. Das Kapitel habe er abgeschlossen, denn es sei einfach zu stressig für ihn gewesen. "Es ging mir nicht gut damit", offenbarte der Entertainer im Gespräch mit ‘Stern’ und stellte es dann anschaulich dar. "Es ist doch so: Wenn ein Pilot einen Jumbo startet, dann steht er unter Adrenalin. Aber fühlt er sich wohl dabei? So ähnlich war das bei mir, wenn ich eine meiner Shows begann. Ich stand jedes Mal unter äußerster Anspannung."

Hape Kerkeling zieht’s zum Film

Hape Kerkeling möchte jetzt lieber als Schauspieler arbeiten. "Es ist nicht live, ohne Publikum. Nur der Regisseur und das Team sehen mich und meine Fehler." Und so sieht man ihn ab dem 19. Oktober bei RTL+ in der Mini-Serie 'Club Las Piranjas', einer Fortsetzung des Films aus dem Jahr 1995. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Judy Winter und Angelika Milster in ihren früheren Rollen als Clubdirektorin Renate Wenger und Animateurin Biggi Jakobs. Aber auch Dreharbeiten haben ihre Tücken, wie der Darsteller feststellen musste. "Auf Mauritius war Regenzeit – das hieß viel Warten, wenig Drehen und starke Nerven! Ach Gott, am Ende ist es trotz aller Widrigkeiten – von denen man in der fertigen Mini-Serie ja nichts sieht – sehr schön und lustig geworden", befand Hape Kerkeling laut 'AZ'.

Bild: Ursula Düren/picture-alliance/Cover Images