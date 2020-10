Allgemein | STAR NEWS

Hagrids Hütte im Garten: Liam Payne ist ein Harry-Potter-Superfan

DE Showbiz - Wer in einen Spielzeugladen tritt, wird auf der Suche nach Harry-Potter-Merchandise in der Regel schnell fündig. Doch Sänger Liam Payne (27, 'Strip That Down') sind T-Shirts, Lego-Schlösser und Gryffindor-Schals nicht genug.

Livestream mit Draco Malfoy

Der ehemalige One-Direction-Star ist ein solcher Fan der Zauber-Serie von J.K. Rowling, dass er sich jetzt eine Nachbildung der Hütte von Hogwarts-Wildhüter Rubeus Hagrid im Garten hat bauen lassen. Das verriet der Frauenschwarm am Sonntag in einem TikTok-Livestream, den er gemeinsam mit Schauspieler Tom Felton (33) abhielt. Tom ist Harry-Potter-Fans natürlich als Darsteller von Bösewicht Draco Malfoy bestens bekannt.

Liam Payne sammelt Harry-Potter-Andenken

Tom hatte bereits von Liams Liebe zu Harry Potter gehört, doch bei einem früheren Treffen hatte der Sänger seine Hingabe scheinbar heruntergespielt. Jetzt wollte der Schauspieler Beweise sehen — und Liam lieferte, zeigte ein Foto der Hütte im Garten, in der der Halbriese Hagrid bequem Platz finden würde. Dem nicht genug, der Musiker beherbergt auch das fliegende blaue Auto aus dem zweiten Film, 'Harry Potter und die Kammer des Schreckens', einen Ford Anglia.

Die beiden werden sich an Halloween erneut zusammentun: Tom Felton wird einige seiner eigenen Songs im Rahmen eines Liam-Payne-Livestreams zum Besten geben.