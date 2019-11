Allgemein | STAR NEWS

‘GZSZ’-Star Felix von Jascheroff: Er heiratet seine Bianca zum zweiten Mal

DE German Stars - Felix von Jascheroff (37) ist happy. Der Schauspieler, den meisten bekannt durch seine Rolle als John Bachmann im Daily-Soap-Urgestein 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten', heiratete vor zwei Jahren, im September 2017, seine Freundin Bianco Bos. Die beiden hatten sich im Vorjahr am Valentinstag verlobt, zeigen sich gern gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Zweite Hochzeit auf den Malediven

Bei so viel Romantik ist es dann auch kein Wunder, dass die beiden sich jetzt noch einmal das Ja-Wort gegeben haben. Doppelt hält eben besser. Auf Instagram postete Felix am Freitag (8. November) ein Bild, dass das Paar am Strand zeigt, umgeben von Rosenblättern und -sträußen. Im Hintergrund sieht man das Wort 'Love'. Felix und Bianca weilen nämlich gerade auf den Malediven — der perfekte Ort also, um den Liebesschwur noch einmal zu wiederholen.

Felix von Jascheroff ist glücklich mit Bianca

"Jep, wir haben es nochmal getan", bestätigte Felix von Jascheroff in seiner Bildunterschrift. "Stilecht unter Palmen, barfuß und mit Mütze. So wie wir uns am wohlsten fühlen. Eigentlich wollten wir das nackt machen, wurde uns aber verwehrt … dann halt so. Love you Baby…" Natürlich klickten die Follower eifrig den Herzchen-Button, es hagelte virtuelle Glückwünsche. Warum auch nicht? Wenn man so glücklich ist, wie Felix von Jascheroff, darf man es auch gern zeigen.