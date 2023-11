Allgemein | STAR NEWS

Felix von Jascheroff: Ohrfeige für die Missetaten von ‘GZSZ’-John

DE Deutsche Promis - Seit 22 Jahren ist Felix von Jascheroff (41) in ‘Gute Zeiten, schlechte Zeiten’ als John Bachmann dabei. Wer in über 1000 Folgen dieselbe Rolle spielt, verschmilzt bisweilen mit dem Seriencharakter – vor allem in den Augen der Zuschauer*innen. Der Serienstar hat selbst jedoch gelernt, Serie und Wirklichkeit zu trennen.

Ohrfeige von giftiger Lehrerin

An einen amüsanten Zwischenfall erinnerte Felix sich im RTL-Interview für ‘Ein Promi, ein Joker’. Schon in seinen frühen Tagen als ‘GZSZ’-Held war er während Außenaufnahmen von einer Passantin attackiert worden: “Eine etwas ältere Dame ist mitten im Dreh auf mich zugekommen und hat mir eine Ohrfeige gegeben“, erinnerte er sich schmunzelnd. Die erboste Zuschauerin konnte eine Szene nicht vergessen, die er mit Lisa Riecken gedreht hatte, die die Lehrerin Elisabeth Meinhart gespielt hatte: “Du hast ihr in die Haare gespuckt und das macht man nicht. Ich bin auch Lehrerin.“

Felix von Jascheroff passt bei Liebesszenen genau auf

Er selbst weiß jedoch John und Felix penibel zu trennen. Das ist vor allem bei Liebesszenen wichtig: “Ein Filmkuss ist alles andere als mit Zunge!“ hielt er fest und erklärte, wie der Dreh abläuft: “Es ist alles andere als romantisch (…)“, betonte er und beschrieb sich und seine Kollegin Chryssanthi Kavazi als perfekt eingespieltes Team: “Wir kennen uns schon ganz gut und gerade bei solchen Szenen wird abgesprochen ‘Wo darf ich dich berühren, wo darf ich dich nicht berühren’.“

Auf deutliche mehr Überraschungen wird sich der RTL-Star einstellen müssen, wenn er – wie ‘Bild’ aus Kölner Insiderkreisen erfahren haben will – in der kommenden Staffel von ‘Ich bin ein Star, holt mich hier raus!’ in den australischen Dschungel zieht, um sich allerlei Mut- und Ekelproben auszusetzen. Bislang wurde die Teilnahme von Felix von Jascheroff jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Steffi Adam/Geisler-Fotopress