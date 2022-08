Allgemein | STAR NEWS

Drei Anläufe für die Rolle seines Lebens: Felix von Jascheroff musste mehrfach bei ‚GZSZ‘ vorsprechen

DE Deutsche Promis - Seit mehr als 20 Jahren steht Felix von Jascheroff bereits bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' vor der Kamera. 2001 gab der Schauspieler, der gerade 40 wurde, sein Debüt in der RTL-Kult-Soap, doch beinahe hätte er die Rolle seines Lebens nicht bekommen. Wie gut, dass Felix so hartnäckig ist.

Karriere im dritten Anlauf

Der Star wurde nämlich keinesfalls sofort mit offenen Armen im Cast von 'GZSZ' empfangen. Denn es klappte erst beim dritten Anlauf für den Jung-Star, wie er jetzt im Gespräch mit RTL verriet: "Um eine Rolle zu kriegen, muss man ja Castings machen. Und ich habe drei Castings gemacht für 'Gute Zeiten'. Das dritte hat dann endlich mal geklappt und ich habe mich echt gefreut." Dabei hatte Felix durchaus gewisse Vorteile, denn der Set von 'GZSZ' war ihm nicht unbekannt - seine Mutter Juana-Maria von Jascheroff hatte knapp zehn Jahre zuvor ebenfalls eine Rolle in der Soap. "Als meine Mutter damals gedreht hat, bin ich schon als kleiner Junge durch die Studios geflitzt. Also ich kenne die Studios schon von Anfang an."

Felix von Jascheroff will irgendwann aussteigen

Und wie reagierte Mama, als Felix von Jascheroff ihr eröffnete, dass er ebenfalls eine Rolle in der Soap ergattert hatte? "Sie musste sehr lachen", so der Star. Mittlerweile ist er vor den Augen der Nation älter geworden, doch werden wir irgendwann eine weitere Generation der Familie bei 'GZSZ' sehen? Das glaubt Felix nicht, wie er kürzlich im 'Gala'-Gespräch verriet: "Die Interessen meiner zwei Kinder gehen in eine völlig andere Richtung. Sie wollen bloß nicht das machen, was Papa macht."

Eine Veränderung kann sich Felix übrigens durchaus noch mal vorstellen, obwohl er die Hauptstadt liebt. "Berlin ist über die Jahre aber auch sehr voll geworden, muss ich sagen. Es sind sehr viele Touristen da." Und wohin zieht es Felix von Jascheroff? "Mich würde es nicht wie viele nach Mallorca ziehen, sondern rein in die Berge nach Österreich. Das ist ein Ziel von mir, weil ich noch mal etwas anderes erleben möchte."

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Steffi Adam/Geisler-Fotopress