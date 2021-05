Allgemein | STAR NEWS

Große Löschaktion: Lena Meyer-Landruts Instagram ist leer

DE Deutsche Promis - Wer in den letzte Monaten bei Lena Meyer-Landrut (29) auf Instagram vorbeischaute, für den gab es nicht allzu viel zu sehen. Die Sängerin ('Satellite'), die ihre 3,8 Millionen Follower sonst gern über ihre Aktivitäten auf dem Laufenden hält, hielt sich ungewöhnlich bedeckt, postete sehr sporadisch.

Kahlschlag auf Social Media?

Doch am Montag (17. Mai) dann der Kahlschlag: Wer auf Lenas Profil vorbeischaute, dem begegnete gähnende Leere: "Noch keine Beiträge vorhanden" hieß es da, sämtlich Fotos und Videoclips waren plötzlich verschwunden. Eine Erklärung, was zur großen Lösch-Aktion führte, suchten Fans ebenfalls vergeblich, und auch am Dienstagmorgen herrscht gespenstische Still auf Lenas Social-Media-Auftritt. Der Spielraum für Spekulationen ist groß. So haben Fans bereits eine Verbindung zwischen Lenas bevorstehendem 30. Geburtstag am 23. Mai hergestellt — beginnt die einstige Siegerin des Eurovision Song Contests ihren neuen Lebensabschnitt etwa mit einem Paukenschlag?

Gibt es bald neue Musik von Lena Meyer-Landrut?

Gut möglich, dass Lena Meyer-Landrut dabei ist, sich komplett neu zu erfinden und dabei den Ballast ihres sorgfältig aufgebauten Images hinter sich lassen will. Manch ein Fan hofft derweil, dass es sich bei der Insta-Lösch-Aktion um einen ausgeklügelten Marketing-Schachzug handelt, der die Sängerin ins Gespräch bringen soll, bevor sie ein neues Projekt ankündigt. Ihr letztes Album 'Only Love, L' erschien 2019, es wäre also durchaus Zeit für Neues. Sollte es sich tatsächlich um einen Publicity-Stunt handeln, so hat dieser zumindest schon mal Erfolg: Ganz Deutschland rätselt zurzeit über Lena Meyer-Landrut.

Bild: Daniel Karmann/picture-alliance/Cover Images