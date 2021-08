Allgemein | STAR NEWS

Große Liebe: Rührende Worte von Benjamin Piwko an Felicitas Woll

DE Deutsche Promis - Erst hielten sie ihre Liebe geheim, jetzt wollen Benjamin Piwko (41) und Felicitas Woll (41) ihr Glück mit der ganzen Welt teilen. Seit das Schauspielerpaar seine Beziehung öffentlich machte und verriet, dass es schon ein Kind zusammen hat, beglücken sie auf Social Media ihre Follower mit ihren gefühlvollen Liebeserklärungen.

Eine ganz besondere Liebe

Benjamin ist nicht nur Kampfkunstmeister und Schauspieler ('Wer einmal stirbt, dem glaubt man nicht'), sondern auch gehörlos. Dass er sich dadurch im Leben nicht stoppen lässt, bewies er beeindruckend als Promi-Tänzer bei 'Let’s Dance'. Und auch für seine Partnerin ist das kein Problem, denn Felicitas hat längst die Gebärdensprache gelernt, und auch die gemeinsame Tochter gebärdet bereits.

"Ich bin stolz, denn Felicitas und auch unsere Tochter gebärden schon so toll. Die Gebärdensprache ist eine wunderschöne Sprache und wir lieben es, so zu kommunizieren", erklärte er im 'Bild'-Interview. "Wir haben auch unsere eigene Sprache. In der Stille, mit den Händen, mit den Augen, aber auch laut, denn Gebärdensprache wird mit dem ganzen Körper gesprochen. Es verbinden sich zwei Welten."

Benjamin Piwko liebt Felicitas Woll

Auf Instagram findet Benjamin bewegende Worte für seine Liebe: "Dankbarkeit – Für meine besondere Tochter, meine besondere Frau, mein Leben! Ich bin so dankbar, dass meine Frau mir eine wundervolle, charakterstarke, herzensgute, ehrliche und liebevolle Tochter geschenkt hat", schreibt Benjamin. "Dieses Leben mit solch einer umwerfenden Felicitas verbringen zu können, erfüllt mich zutiefst. Sie ist für mich eine unfassbar inspirierende Frau. Sie und meine Tochter sind daher meine inspirierendsten Lehrer für meine Weiterentwicklung. Dafür kann ich euch nur Danke sagen und bin wirklich glücklich darüber, mehr brauche ich in meinem Leben nicht. Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns beide! Ich habe alles und ich liebe die beiden so sehr."

Die 'Berlin, Berlin'-Schauspielerin dankt ihrem Partner gerührt: "Es gibt kein schöneres Erleben als das, mit einer Familie eins zu sein. Danke für deine tiefen, schönen Worte", schreibt sie in ihrem Kommentar. Und die Fans freuen sich schon jetzt auch die nächsten Liebesbeweise von Benjamin Piwko und Felicitas Woll.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images