Felicitas Woll: Mein Mutterherz kann das nicht ertragen

DE German Stars - Felicitas Woll (40) ist Mutter zweier Kinder, für die sie natürlich alles tun würde. Nicht nur die Darstellerin war schockiert, als vor Tagen publik wurde, dass in Münster ein schwerer Fall von Kindesmissbrauch aufgedeckt worden war. Insgesamt elf Tatverdächtige sind von der Polizei in Gewahrsam genommen worden.

Felicitas Woll will keine Tränen mehr fließen lassen

Dieser Fall ist nicht spurlos an Felicitas vorbei gegangen. Sie teilte auf Instagram ein schwarzweißes Bild eines Kinderauges und einen emotionalen Text mit ihren Fans. Felicitas will nichts mehr über Missbrauchsfälle lesen. Diese Straftat müsse sofort aufhören. Warum nicht schwerere Strafen verhängen als Abschreckung? "Wie viele Schauer muss ich noch bekommen, wie viele Tränen müssen noch fließen beim Lesen dieser abscheulichen Fälle! Wie oft muss ich noch an diese kleinen Kinderseelen denken, die keine Chance haben, die komplett verloren sind! Die sogar vor Gericht beweisen müssen, dass sie traumatisiert sind durch den Missbrauch! Ich kann nicht beschreiben, was ich fühle und denke. Wie können deutsche Gerichte tatsächlich einen Vater der seinen 2-jährigen Sohn missbraucht hat, auf Bewährung frei sprechen?"

Keine Freiheit

Felicitas Woll kann nicht verstehen, dass ein Missbrauchstäter eine geringere Strafe bekommen könne als beispielsweise ein Einbrecher. Der Fehler liege im System, ist die Darstellerin überzeugt und fordert eine schnelle, effektive Änderung. Die Täter dürften nicht wieder in die Freiheit gelangen: "Dass diese kranken Menschen Material herstellen, dass sich dann wieder 1000sende von kranken Menschen angucken und dabei Lust empfinden! Ich fordere maximale Strafen für diese 1000sende Menschen, die sich auf diesem Planeten den Kindern gegenüber verhalten wie der Teufel selbst! Ich will, dass das ein Ende hat! Mein Mutterherz und Menschenherz kann das nicht mehr ertragen!" Dieser Mord an Kinderseelen dürfe nicht mit einer Bewährungsstrafe geahndet werden.