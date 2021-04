Allgemein | STAR NEWS

Felicitas Woll: Wer hat ihr Herz gestohlen?

DE Deutsche Promis - Felicitas Woll (41) hat ihre neue Liebe öffentlich gemacht. Die Darstellerin wurde mit Serien wie 'Berlin, Berlin' zum Shootingstar, hat trotzdem immer versucht, ihr Privatleben abseits der Öffentlichkeit zu leben. Jetzt hat sie sich aber verplappert.

Freude herrscht

Felicitas hat zwei Kinder, war aber bis vor kurzem Single. Dass sich das nun geändert hat, verriet niemand Geringeres als ihr neuer Partner. Doch der Reihe nach: Felicitas Woll hatte auf Instagram ein Schwarzweiß-Bild gepostet, das sie glücklich in die Sonne lachend zeigt. Dazu schrieb sie: "Grund zur Freude: Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln." Ihre Fans freuten sich zwar, dass ihr Idol sich freute, wussten aber nicht, was der Auslöser war. Bis ein einziger Kommentar unter dem Foto alles änderte.

Felicitas Woll postet ein Herz

Dieser Kommentar stammte von Benjamin Piwko. Der ist aufmerksamen Fernsehzuschauern noch aus der Castingshow 'Let's Dance' bekannt. Unter Felicitas' Bild schrieb er nun: "Bin glücklich mit dir." Felicitas zögerte nicht lange und antwortete: "Und ich so sehr mit dir!" Beide verwendeten dazu Herzchen-Emojis. Damit ist der Fall klar: Felicitas und Benjamin sind ein neues Paar. Benjamin hatte sich 2020 von seiner Frau scheiden lassen. Wie lange er und die Schauspielerin nun schon ein Paar sind, ist allerdings nicht bekannt.

Bild: FrankHoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images