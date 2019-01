Allgemein | STAR NEWS

Gillian Anderson: Nennt mich die Eiserne Lady!

Gillian Anderson (50) verwandelt sich für 'The Crown' in die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher (†87).

Es ist eine große Rolle, die die 'Akte X'-Ikone da an Land gezogen hat – doch Fans und Kritiker trauen ihr jetzt schon zu, die legendäre Politikerin, die 2013 verstarb, zu spielen. In der vierten Staffel der Netflix-Serie 'The Crown' wird Gillian als Eiserne Lady zu sehen sein. Laut 'Sunday Times' soll die dritte Staffel noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden, ein Sendetermin für Staffel 4 steht noch nicht fest.

Gillian Anderson spielt allerdings nicht nur eine große Persönlichkeit, sondern tritt auch in große Fußstapfen. Vor ihr spielten unter anderem Meryl Streep (69), Andrea Riseborough (37) und Lindsay Duncan (68) die umstrittene Politikerin, wobei Meryl Streep 2012 einen Golden Globe und wenig später auch einen Oscar für ihre Darstellung in 'Die Eiserne Lady' erhielt.

