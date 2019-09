Allgemein | STAR NEWS

Geschenk von Tom Kaulitz an Heidi Klum: Sag es mit einer Mauer

DE German Stars - Es ist schon einen Monat her, dass sich Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) in malerischer Kulisse auf Capri das Jawort gaben. Seitdem wurde vor allem fleißig geflittert, das Model teilte regelmäßig Bilder eines Traum-Honeymoons im Mittelmeer.

Neuer Gartenschmuck

Jetzt sind die beiden anscheinend wieder zuhause und machen sich umgehend daran, ihr Heim zu verschönern. Tom Kaulitz hat sich dabei etwas ganz besonderes einfallen lassen, wie Heidi am Mittwoch (4. August) mit einem Video auf Instagram bewies. Wir sehen im Zeitraffer, wie ein beidseitig poppig-bunt mit Graffiti versehenes Stück Mauer per Kran in den Klumschen Garten gehievt wird. "Heute ist ein ganz besonderes Geschenk von meinem Mann eingetroffen", schreibt Heidi dazu. "Ein Stück Berliner Mauer, die 28 Jahre lang Ost- und Westberlin trennte."

Heidi Klum sieht großen Symbolcharakter

Der besondere Symbolcharakter des Betonklotzes? "Mein Mann wurde vier Wochen vor der Maueröffnung 1989 hinter der Mauer geboren. Dadurch konnte er in einem Deutschland aufwachsen, welches so ganz anders war als jenes, in dem seine Eltern groß wurden. Er durfte Freiheit, Freude, Kreativität, Kunst und Hoffnung erleben." Das bunte Geschenk dient aber auch als Mahnmal: "Jeden Morgen werde ich dieses wunderschöne Stück in meinem Garten anschauen und daran denken, dass wir Mauer einreißen und nicht aufbauen müssen." Ob es sich bei dem Mauerteil um ein Hochzeitsgeschenk von Tom Kaulitz an Heidi Klum handelt, ist nicht bekannt.

© Cover Media