George Clooney: Seine Kids haben eine Geheimsprache

DE Showbiz - George Clooney (59) und seine Frau Amal (42) besitzen ein wunderschönes Anwesen am malerischen Comer See in Italien. Auch wenn der Schauspieler ('Ocean's Eleven') und die Menschenrechtsanwältin viel Zeit dort verbringen, hat es ihnen ihr hektischer Terminkalender bislang noch nicht gestattet, die Sprache zu lernen.

"Was haben wir getan?"

Ihre Kinder sind ihnen indes Meilen voraus. Ella und Alexander sind zwar erst drei Jahre alt, haben aber keinerlei Probleme, einfach auf Italienisch drauflos zu plappern. Das verriet ihr Vater im Gespräch mit Kult-Talker Jimmy Kimmel (53). Das hat seine Nachteile: Wenn die Zwillinge nicht wollen, dass Mama und Papa verstehen, worüber sie sich unterhalten, wechseln sie einfach ins Italienische. Irgendwo sei ihm und Amal wohl ein Fehler unterlaufen, so George: "Wir haben sie mit einer Geheimsprache bewaffnet, es ist schrecklich."

George Clooney wurde zum Hausmann

"Wenn ich etwas sage wie: 'Los, räumt euer Zimmer auf, bevor ich…' bekomme ich zur Antwort 'Eh, papa stranzo'. Da sage ich nur 'Wie bitte? Ich bin aus Kentucky, Englisch ist meine Zweitsprache'!" Trotz der schönen Villa in Italien hat George Clooney den Großteil des Lockdowns in Los Angeles verbracht. Auf der faulen Haut hat der Schauspieler dabei allerdings nicht gesessen, denn er wurde zum Hausmann, kochte und beizte das gesamte Haus mit Holzschutz. "Es hat mich aus dem Kinderzimmer ferngehalten, dort wurde nur Italienisch gesprochen", lachte George Clooney.