George Clooney: Nach dramatischem Gewichtsverlust im Krankenhaus

DE Showbiz - George Clooney (59) gibt für seine Kunst alles. Der Hollywoodstar ist nicht nur gefeierter Schauspieler und finanziell erfolgreicher Produzent, sondern auch respektierter Regisseur. In allen drei Rollen zeichnet er jetzt für 'The Midnight Sky' verantwortlich.

Langsamer ist besser

Der Streifen soll Ende Dezember auf Netflix zu sehen sein. In dem Abenteuerfilm spielt George einen Astronomen, der die Apokalypse überlebt und im Eis gestrandet ist. Um sich auf die Rolle entsprechend vorzubereiten, nahm George ganze 14 Kilo ab – innerhalb kürzester Zeit. Er hätte sich nicht so beeilen sollen, denn der dramatische Gewichtsverlust schadete seiner Gesundheit. Kurz vor dem Drehstart musste der Darsteller mit starken Magenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden, wie er sich gegenüber dem britischen 'Daily Mirror' erinnert: "Ich habe einfach zu schnell versucht, Gewicht zu verlieren. Ich habe nicht auf mich geachtet. Ich habe mir dann ein paar Wochen Auszeit gegönnt. Das war auch als Regisseur nicht einfach, weil du Energie brauchst."

George Clooney erlebte eine Überraschung

Diese Energie brauchte er vor allem, weil nicht etwa in einem gemütlichen Studio in der Mitte eines warmen, von Palmen gesäumten Los Angeles gedreht wurde: "Wir waren da draußen auf einem Gletscher in Finnland, was den Dreh natürlich entsprechend erschwert hat. Es hat aber definitiv dabei geholfen, die Figur zu formen." Die Figur erschloss sich dabei nach und nach, denn George Clooney hatte zunächst nicht begriffen, dass der Astronom nicht nur älter sondern auch unterernährt war: "Ich wusste nicht, dass der Typ schon 70 ist. Ich hatte den Roman noch nicht gelesen, als ich das Drehbuch studierte. Ich wusste nur, dass er wirklich krank war. Ich war schlanker und wurde von der Geschichte wirklich eingenommen." Bleibt zu hoffen, dass sich George Clooney mittlerweile wieder ausreichend erholt hat.