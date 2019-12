Allgemein | STAR NEWS

Geht es jetzt aufwärts? Nadja abd el Farrag hat einen neuen Job

DE German Stars - Fans waren in den letzten Tagen voller Sorge um Nadja abd el Farrag (54). Naddel schien wieder einmal weit abgestürzt zu sein, denn die 'Neue Post' berichtete, die Ex-Partnerin von Pop-Titan Dieter Bohlen (65) sei aus Geldmangel wieder bei ihrer Mutter eingezogen.

Von Luft und Liebe leben

"Im Moment habe ich keinen Job und lebe von Luft und Liebe. Bis zum Ende des Jahres komme ich mit meinem Ersparten über die Runden. Danach wird es knapp", wird sie dort zitiert. Doch schon als das Interview die Runde machte, hatte Naddel offenbar ein Angebot in Aussicht, denn auf Facebook sprach sie schon vor einer Woche von einer tollen Gelegenheit. Mitte Dezember würde sie mehr verraten.

Nadja abd el Farrag

Am Donnerstag (12. Dezember) dann die gute Nachricht: "Jetzt gehts los! Ein neuer Job beginnt, endlich kann ich arbeiten!! Ein normaler Job, mit vielen Möglichkeiten", schrieb der Star auf Social Media. Was genau sie künftig machen wird, ließ Naddel dabei offen, doch die Vorfreude klang schon durch: "Ich bin so aufgeregt ... deswegen kann ich nicht schlafen, freue mich so!" Da kann man Nadja abd el Farrag nur alles Gute am ersten Tag im neuen Job wünschen.