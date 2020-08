Allgemein | STAR NEWS

Für die gemeinsame Zukunft: Sarah Lombardis Freund zieht nach Köln

DE German Stars - Sarah Lombardi (27) hat im Februar dieses Jahres ihre Beziehung zu Fußballer Julian Büscher (27) öffentlich gemacht. Alles geht ganz schnell, die Romanze scheint bestens zu laufen. Denn nun gibt Julian seinen Fußballverein, den TuS Haltern auf, um von Dülmen nach Köln zu ziehen.

Danke für die Erinnerungen

Dort lebt und arbeitet seine Sarah, die gar nicht darauf warten kann, näher bei ihrem Schatz zu sein. Ein paar Tränen vergießt hingegen der TuS Haltern, schließlich muss der auf einen seiner besten Spieler verzichten. Auf Instagram erklärte der Verein, dass Julian Büscher aus beruflichen und familiären Gründen von Dülmen nach Köln ziehe, was ein weiteres Engagement im Verein nicht mehr so mögliche mache wie zuvor. Julian müsse kürzer treten. Auf seinem eigenen Instagram-Kanal bedankt sich der Sportler für die kurze, aber fantastische Zeit auf dem Feld, die es ihm ermöglicht habe, großartige Erinnerungen zu sammeln.

Sarah Lombardi hat eine zuverlässige Stütze

Sarah werde immer der größte Fan sein, wie sie versichert – egal, wo ihr Julian auf dem Platz steht. Allerdings ist Fußball nicht das einzige, das ihn bewegt. Wie Sarah Lombardi andeutet, manage ihr neuer Freund auch allerhand für sie, was ihr viel Arbeit abnehme und sie als Team stark mache. Wird Julian sich also bald voll und ganz auf seine Sarah und ihre Karriere konzentrieren, sobald er sich fest in Köln niedergelassen hat? Es bleibt abzuwarten. Im Juli waren die beiden bereits mit Sarahs fünfjährigem Sohn Alessio im Urlaub in Portugal.