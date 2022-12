Allgemein | STAR NEWS

Frohe Botschaft: Cheyenne Ochsenknechts Baby Nr. 2 ist unterwegs

DE Deutsche Promis - Sie wird wieder Mama: Cheyenne Ochsenknecht (22) soll laut 'Bild' wieder ein Kind erwarten. Die Influencerin hat bereits die kleine Mavie, die im März zwei Jahre alt wird.

Nach Hochzeit die Schwangerschaft

Bislang hat sich der Star noch nicht auf den sozialen Kanälen zu der zweiten Schwangerschaft geäußert. Die Tochter von Schauspieler Uwe Ochenknecht hatte im August den Vater ihrer Kleinen, Nino Sifkotivts (25), geheiratet und nun steht also wieder Nachwuchs an und macht das Glück perfekt. "Wir lieben das Leben als Ehepaar", hatte der Reality-Star kurz nach der Hochzeit auf Instagram geschwärmt. "Das hat irgendwie noch gefehlt. Ich hätte nicht gedacht, dass es soviel Unterschied macht, wenn man heiratet."

Cheyenne Ochsenknecht wollte mehr Kinder

Cheyenne Ochsenknecht, die mit ihrem Liebsten in Österreich einen Bauernhof bewirtschaftet, setzt sich gegen Trend, dass Frauen heutzutage Kinder erst spät in ihrem Leben bekommen. Ihre noch jugendliche Energie wird ihr sicherlich dabei helfen, demnächst zwei Kinder unter zwei Jahren zu haben. Dass die kleine Mavie kein Einzelkind bleiben sollte, stand auch schon immer fest. Cheyenne Ochsenknecht hätte auch sogar noch früher zum Zweitkind angesetzt, aber sie trat im März bei 'Let's Dance' auf und da wäre eine Schwangerschaft hinderlich gewesen. "Wenn 'Let's Dance' nicht wäre, wäre ich schon wieder schwanger", verriet sie damals der 'Gala'. Nun kann man für Baby Nr. 2 nur hoffen, dass die Geburt nicht so dramatisch wird bei der großen Schwester. Mavie musste per Kaiserschnitt geholt werden, da sich die Nabelschnur um ihren Hals gelegt hätte, wie ihre Mutter damals auf Instagram berichtete. Cheyenne Ochsenknecht kann man jetzt nur eine gute Schwangerschaft und eine komplikationsfreie Geburt wünschen.

Bild: Britta Pedersen/picture-alliance/Cover Images