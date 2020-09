Allgemein | STAR NEWS

Frisch verliebt: Gute Zeiten für Felix von Jascheroff

DE German Stars - Felix von Jascheroff (38) hat‘s erwischt: Der 'GZSZ'-Star ist verliebt und zeigt sich jetzt auf Instagram mit seiner neuen Freundin. Das Foto mit Fitness-Model Alexandra Sophie soll an seinem Geburtstag am 29. August entstanden sein.

Felix von Jascheroff rudert ins Glück

Das Pärchen-Selfie zeigt die beiden, wie sie sich sonnenbeschienen in einem Ruderboot aneinander kuscheln. Felix räkelt sich in Short und Sommerhemd und mit einer coolen Sonnenbrille auf der Nase und zeigt seine beeindruckenden Arm-Tattoos, während sein Schatz ihn umarmt. Neben Alexandra Sophies fitnessgestählter Figur fallen auch ihre Tattoos an Bauch und Unterarm sowie ihr Nabel-Piercing auf. Ihre langen dunklen Haare hat sie aus dem Gesicht frisiert, mit geschlossenen Augen genießt sie den wunderbaren Moment. Das tat auch Felix, der zu seinem Bild schreibt: „Momente genießen, Minuten zu Stunden werden lassen und jede Sekunde einatmen … “

Auch Alexandra Sophie postete Szenen dieses Ausflugs auf Instagram und gratulierte ihrem Liebsten mit einem Schnappschuss, auf dem sie ihm einen dicken Kuss aufdrückt, zum Geburtstag.

Neues Glück nach Ehe-Aus

Die Sommerliebe gibt Felix sichtbar Auftrieb, aber diese Leichtigkeit kann er sicher gut vertragen, nachdem er und seine zweite Ehefrau Bianca Bos im März das Ende ihrer Ehe bekanntgaben. Das Paar hatte sich 2016 kennengelernt und 2017 geheiratet, lebte mit Felix‘ zwei Kindern aus früheren Beziehungen zusammen: Er hat eine Tochter mit Ex-Frau Franziska Dilger, einen Sohn mit Ex-Freundin Lisa Steiner. "Es hat nicht funktioniert. Wir haben gekämpft und es noch eine Weile probiert, aber Anfang März habe ich schweren Herzens unsere Ehe beendet", zitiert 'Bild.de' aus einem Interview mit Felix von Jascheroff aus jener Zeit.