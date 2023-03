Allgemein | STAR NEWS

Freund*innen in Sorge: Wo steckt Nadja Abd el Farrag?

DE Deutsche Promis - Fans fanden schon das Posting, welches Nadja Abd el Farrag Anfang März auf Instagram veröffentlichte, etwas seltsam, doch jetzt hat das Rätselraten um die Moderatorin eine düstere Wendung genommen. Denn der Eintrag auf Instagram stammte gar nicht von ihr.

“Wir wollen, dass du dich meldest…”

Am Donnerstag (23. März) wurde das gleiche Foto, welches die 58-Jährige mit einem bislang unbekannten jungen Mann zeigt, noch einmal geteilt, dieses Mal mit einem längeren Text, verfasst von dem jungen Mann im Bild. Sein Name sei Daniel, schreibt er, und er betreue seit dem vergangenen Jahr Naddels Profil. "Nadja ist mir eine sehr gute Freundin geworden. Leider kann Nadja aufgrund ihrer negativen Erfahrungen Freund und Feind nicht mehr voneinander unterscheiden", heißt es da. Sie sei von Berater*innen komplett ausgenommen worden. Doch dann die wirklich beunruhigende Nachricht: Laut Daniel soll Naddels gesamter Freundeskreis schon länger nichts mehr von der Bohlen-Ex gehört haben. “Wir wollen, dass du dich meldest…Seit Monaten kein Zeichen mehr von dir. Wir sind dir nicht böse und verurteilen dich nicht, wir wollen einfach nur das du dich bei uns meldest, alles andere kriegen wir hin. Wir sind für dich da. Wir werden dafür sorgen das du das bekommst was dir zusteht.”

Nadja Abd el Farrag wurde gestalkt

Derweil berichtet ‘Bild’, dass man bei Nadja Abd el Farrags letzter bekannter Anschrift vorbeigeschaut habe, niemand habe aufgemacht. Ihr Handy sei ausgeschaltet. Das Blatt hat auch mit Daniel gesprochen, bei dem Naddel einen Großteil ihrer Sachen eingelagert habe. “Wir machen uns große Sorgen”, wird er zitiert. Es wird spekuliert, dass sie eventuell bei ihrer Mutter untergetaucht ist, die sei aber nicht zu erreichen, so ‘Bild’. Sorge bereitet auch die Erwähnung einer Stalkerin in Daniels Posting. “Sie erstellt Fakeprofile auf Facebook/Instagram und stalked Nadja auch zu Hause. Hierzu gibt es auch ein Video und eine Akte bei der Polizei Hamburg aus November 2022”, schrieb er.

Während sich in den Kommentaren die üblichen Hobby-Schnüffler austoben, gab es auch viele mutmachende Worte. “Ich habe Nadja vor wenigen Wochen hier in Winterhude an einer Bushaltestelle gesehen”, schrieb jemand, ein anderer Follower fügte hinzu: “Ich hab sie letzte Woche in der Lange Reihe gesehen. Als es geschneit hat!” Andere hoffen einfach nur, dass es Nadja Adb el Farrag gut geht: “Nadja hat es verdient, einen ehrlichen Menschen zu finden.”

Bild: Felix Hörhager/picture-alliance/Cover Images