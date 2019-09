Allgemein | STAR NEWS

Freude bei Chris Hemsworth und Elsa Pataky: Ihr Hund ist wieder da!

DE Showbiz - Letzte Woche war der Hund von Schauspielerpaar Chris Hemsworth (36, 'Thor') und Elsa Pataky (43, 'Fast & Furious') im australischen Byron Bay verschwunden. Einer guten Freundin des Paares zufolge hat Sunny einen Schlag an einem elektrischen Zaun bekommen und ist anschließend weggerannt. Das hatte Tracey Sparks der 'New York Post' am 4. September berichtet und erklärt, dass es für die "sehr freundliche Hündin" – eine Mischung aus Golden Retriever und Pudel – "die dritte Nacht sein wird, in der sie verschwunden ist."

Die Freunde halfen bei der Suche

In einer lokalen Facebook-Gruppe hatte Sparkes die Mitglieder gebeten, "die Augen nach Sunny offen zu halten."

Auch Chris Hemsworths Personal Trainer Luke Zocchi postete ein Foto auf Instagram, unter das er schrieb, dass "der sehr geliebte Familienhund" verschwunden sei.

Zur großen Freude der Hemsworth-Familie gab Leah Grist, eine weitere Freundin der Schauspieler, nun am 9. September in einem Post bekannt, dass Sunny am Morgen gefunden wurde.

Sunny ist das sechste Familienmitglied

Chris Hemsworth und Elsa Pataky adoptierten Sunny im November 2014 und vergrößerten damit ihre bereits fünfköpfige Familie. Seitdem ist Sunny ein treuer Begleiter. Erst kürzlich postete Pataky ein Foto auf Instagram, auf dem der Hund mit den drei Kindern kuschelt. Zum Glück hat ihr treuer Begleiter wieder zu den Hemsworths nach Hause gefunden.

