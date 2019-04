Allgemein | STAR NEWS

Frank Zander: OP, Bluterguss, Reha – und wieder auf die Bühne!

Frank Zander (77) ist unkaputtbar. 2017 wurde bei ihm Prostata-Krebs diagnostiziert. Er ließ sich operieren, der Tumor wurde entfernt, und Frank eilte schnell wieder zu seinen Fans, um sie mit seiner Musik zu begeistern. Jetzt erholt er sich kurz von einer Hüft-Operation, will sich aber keine lange Auszeit gönnen.

Bald geht’s weiter

Anfang April hatte er ein Bild von sich auf Facebook gepostet. Er liegt im Krankenhaus, zeigt ganz entspannt ein Victory-Zeichen in die Kamera. Allzu sehr scheint er also nicht zu leiden. Seine Frau Evy (70) hat gegenüber ‘B.Z.’ nun bestätigt, dass eine längere Auszeit für den Musiker keinesfalls anstehe. Allerdings mache ihm eine Sache derzeit etwas Probleme: "Frank geht es gut. Es ist ja schon die zweite Hüfte. Vor drei Jahren hatte er die erste Hüft-OP. Momentan macht ihm ein Bluterguss zu schaffen, das schmerzt natürlich. Danach muss er noch für zwei Wochen in die Reha. Aber am 1. Mai hat er schon wieder seinen nächsten Auftritt. Dann muss er wieder fit sein."

Vorbildfunktion gewahrt

Dass er überhaupt mit seiner Hüft-OP an die Öffentlichkeit gegangen ist, sei schon ungewöhnlich, so Frank Zander selbst in seinem Facebook-Post: "Ick hab nun die 2. künstliche Hüfte, bin aber bald wieder fit. Eigentlich wollte ich ja nicht drüber reden, aber da ich ‘n bunter Hund bin und auch ein wenig Vorbildfunktion habe (ich sage so wie es ist), will ich es euch erzählen! Ich hatte die letzten Jahre echt Schmerzen beim Laufen und habe mich ärztlich beraten lassen. Beim letzten Auftritt im Olympiastadion hab ich beschlossen, es reicht ... Eine neue Methode macht’s möglich, dass man schon nach ‘n paar Tagen wieder langsam Laufen üben kann. Bin hier in Potsdam in allerbesten Händen!" 32.000 Facebook-Fans reagierten auf diese Neuigkeit – und freuten sich.

