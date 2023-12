Allgemein | STAR NEWS

„Mein Herzensanliegen“: Frank Zander per Videobotschaft auf Obdachlosen-Weihnachtsfeier

DE Deutsche Promis - Seit vielen Jahren ist das vorweihnachtliche Essen, welches er für Tausende Obdachlose in einem Berliner Hotel ausrichtet, der wichtigste Termin des Jahres für Frank Zander (81). Doch in diesem Jahr wird der Sänger ('Hier kommt Kurt') nur per Videobotschaft dabei sein.

"Ein ganz schöner Mist ist das”

Er war vor wenigen Tagen zunächst ins Krankenhaus eingeliefert worden. "Ein ganz schöner Mist ist das. Ich könnte mir was Besseres vorstellen, als vor meiner Weihnachtsfeier für Bedürftige und Obdachlose in die Klinik zu müssen. Doch es ging nicht mehr anders. Ich wurde immer schwächer. Und jetzt werde ich komplett hier durchgecheckt, die Ärzte sind alle mega kompetent. Ich bin hier in den allerbesten Händen", beruhigte der Star in der 'B.Z.' seine Fans. Mittlerweile ist er wieder zuhause, doch wenn am Freitag (22. Dezember) das Weihnachtsessen für die Ärmsten in unserer Gesellschaft zum 29. Mal ausgegeben wird, wird der Entertainer nicht persönlich vor Ort sein. Es geht ihm zwar besser, aber noch lange nicht gut - nach Weihnachten stehen weitere Untersuchungen an.

Frank Zanders Familienrat tagte

Bis zuletzt hatten alle Beteiligten heiß darüber diskutiert, wie Frank Zanders Sohn Marcus (55) gegenüber 'Bild' berichtete. “Es musste im wahrsten Sinne des Wortes der Familienrat tagen. Die Diskussion ging hin und her. Auch die Ärzte waren eingeschaltet. Natürlich war es klar, mein Vater wollte unbedingt teilnehmen." Dennoch wollte man vor allem auf den Rat der Ärzte hören. "Es kann nicht sein, dass der Gesundungprozess für so einen strapaziösen Auftritt gefährdet wird", entschied Marcus. Sein Vater lenkte schweren Herzens ein: "Die Professoren meinten, es würde mir zwar seelisch guttun, so ein positives Erlebnis vor Weihnachten zu haben. Und genau das war ja auch meine Meinung. Es ist seit Jahrzehnten mein Herzensanliegen, den Ärmsten ein bisschen Licht in den oft dunklen Alltag zu bringen." Doch er habe sich dem ärztlichen Rat gebeugt. Dabei sein wird Frank Zander trotzem — im Herzen und per Videobotschaft.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images