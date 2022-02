Allgemein | STAR NEWS

Frank Zanders runder Geburtstag: “80, das ist ja wie ein Felsen!”

DE Deutsche Promis - Am Freitag (4. Februar) feiert Entertainer Frank Zander ('Hier kommt Kurt') seinen 80. Geburtstag. Anlässlich seines runden Jubiläum sprach der Berliner Sänger und Entertainer über das Älterwerden.

Frank Zander fühlt sich noch immer nicht richtig erwachsen

Auf die Frage, wie die Zahl 80 für ihn klinge, erwiderte Frank gegenüber 'rbb24.de': "Ach Mann, das ist wie eine Mauer, nicht? Ich hab mir das damals nie vorstellen können. Als ich 30 wurde, dachte ich, man müsste schon alles haben: Eine Frau. Und ein Haus eventuell in Aussicht. Mit 40 - gut übergangen - aber 50 war schon so – aha, jetzt wird man langsam erwachsen." 80 habe aber eine ganz eigene Dimension. "75 war schon eine Nummer. Und 80, das ist ja wie ein Felsen!" Dennoch fühle er sich noch immer nicht so richtig erwachsen, "Ich bin sehr verspielt, hab auch eine Eisenbahn zuhause", lacht er.

Allerdings realisiere er auch, dass ihm nicht mehr so viel Zeit bleibe: "Es ist so: Es bahnt sich plötzlich ein Ende an. Wenn man 25, 30 Jahre alt ist, erscheint das Leben endlos. "Och, ich habe ja noch Zeit", denkt man sich. Mit 80 sagt man sich, so viel Zeit ist nicht mehr. Ich muss das ausnutzen. Und dann kommen auch so 'Zipperlein'."

Frank Zander ist stolz auf 50 Jahre Ehe

Im Rückblick auf sein Leben ist für den Familienmenschen Frank Zander einer der Höhepunkte neben seiner Karriere seine Ehe: Mit seiner Frau Evy (74) ist er über 50 Jahre verheiratet, sein Sohn Marcus (53) ist sein Manager, Enkel Elias (20) spielt in seiner neuen Single ('Freunde wie Felsen') Schlagzeug. "50 Jahre Ehe ist schon ein Hammer und das muss man erst einmal schaffen. Ich kenne eine Menge Leute, die die sechste Frau und das achte, neunte Kind haben. Die Zahlen sich doch dann dusselig. Aber ich habe es eventuell richtig gemacht. Ich denke, ich habe es richtig gemacht. Eine Frau, einen Sohn und der hat auch eine Frau, einen Sohn - und einen Hund."

Den Geburtstag will Frank Zander wegen der Pandemie nur in kleinerer Runde feiern, berichtet er gegenüber dem 'RND'. Und für die Zukunft hofft er, dass "es noch ein bisschen weitergeht. Mal wieder nach Ibiza zu fahren, vielleicht eine kleine Tournee, Bilder malen, Musizieren, Videos angucken und schneiden. Das wäre was."

Bild: Jan Kuppert/picture-alliance/Cover Images