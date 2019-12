Allgemein | STAR NEWS

Felix von Jascheroff: So sehr liebt er seine Bianca

DE German Stars - Felix von Jascheroff (37) hat die Liebe seines Lebens gefunden. Und der 'GZSZ'-Star ist darüber so glücklich, dass er sein Glück mit Bianca Bos mit der ganzen Welt teilen will. Anfang November feierten die beiden gar zum zweiten Mal Hochzeit.

Felix von Jascheroff heiratete zwei Mal

Auf Instagram postete Felix ein Bild, dass das Paar am Strand zeigt, umgeben von Rosenblättern und -sträußen. Im Hintergrund sieht man das Wort 'Love'. Das Ganze fand auf den Malediven statt — dem perfekten Ort also, um den Liebesschwur noch einmal zu wiederholen. "Jep, wir haben es nochmal getan", bestätigte Felix von Jascheroff in seiner Bildunterschrift. "Stilecht unter Palmen, barfuß und mit Mütze. So wie wir uns am wohlsten fühlen. Eigentlich wollten wir das nackt machen, wurde uns aber verwehrt … dann halt so. Love you Baby…" Und weil's so schön war, schiebt Felix in diesem Monat gleich noch mal eine Liebeserklärung auf Social Media nach.

Humor ist wichtig

Am Wochenende postete er ein Bild, auf dem er und Bianca zu sehen sind, wie sie einen übertriebenen Kuss in seine Richtung bläst, während er betont gelangweilt in die Kamera schaut. Die Langeweile ist natürlich gespielt. "Bilder sagen mehr als tausend Worte. Ich liebe dieses wunderbare Wesen. Und heiß ist sie auch noch", freut sich Felix von Jascheroff über die Liebe seines Lebens. In den Hashtags fügt er hinzu, dass Humor wichtig sei, und seine Follower stimmen da natürlich nur zu gern zu. Tausende klickten den Herzchenbutton, schrieben "Das stimmt du hast eine wunderschöne Frau und ihr zwei seid ein megaschönes Paar" und "So süß seid ihr". Was sich Felix von Jascheroff wohl als nächsten Liebesbeweis wird einfallen lassen?