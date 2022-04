Allgemein | STAR NEWS

Fans in Sorge: Neues Tief für Sophia Thiel — doch die Influencerin hat Hilfe

DE Deutsche Promis - Das hätte wahrscheinlich die Stärksten unter uns umgehauen. Vor wenigen Wochen verlor Sophia Thiel (27) eine langjährige gute Freundin an Krebs. Es wurde stiller um die Fitness-Influencerin, und diese Stille ließ ihre Fans aufhorchen.

"Zurzeit eine schwierige Phase"

Anfang der Woche meldete sich die Fitness-Queen dann in ihrer Instagram Story zu Wort. "Vielleicht ist dem ein oder anderen aufgefallen, dass ich sporadischer poste", begann sie ihren Clip. "Das liegt daran, dass ich zurzeit eine sehr schwierige Phase habe." Sie wolle transparent und ehrlich sein. "Ich habe ein paar Tage, wo es super läuft. Dann kommen wieder Tage, wo es überhaupt nicht gut läuft." Teilweise sei sie in alte, dysfunktionale Verhaltensmuster zurückgefallen, die sich auch auf ihre Essgewohnheiten auswirkten. Wir erinnern uns: Schon 2018 meldete Sophia sich nach einer längeren Pause auf Social Media zurück, nachdem sie sich nach Gewichtszunahme zunehmend mit Hatern konfrontiert sah. Doch dieses Mal will sie sich den Problemen nicht allein stellen.

Sophia Thiel ist nicht allein

Eine Therapeutin hilft Sophia Thiel, ihre Probleme aufzuarbeiten, um nicht wieder in alte Muster zu verfallen. Sie habe sich rechtzeitig Hilfe gesucht. "Ich bin gerade bei meiner Therapeutin raus und mir geht es schon wieder ein bisschen besser." Mitleid will sie keines: "Das Ganze soll keine Rumheul-Story werden, ich will mich für nichts rechtfertigen. Ich möchte euch nur dran teilhaben lassen, dass es nicht nur schöne Erlebnisse gibt." Im Moment sei alles etwas zu viel für sie, und sie wolle zunächst einmal verschnaufen und wieder zu sich selbst kommen.

Und tatsächlich gab es schon wenige Tage später ein positiveres Update. Am Donnerstagabend (28. April) schrieb Sophia erneut auf Instagram: "Langsam geht es wieder aufwärts… Die Kunst ist es doch, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird, oder? Denn schwierige Phasen und unvorhersehbare Ereignisse kommen leider immer wieder mal…" Und dieses Mal ist Sophia Thiel gewappnet.

Bild: Sven Hoppe/picture-alliance/Cover Images