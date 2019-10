Allgemein | STAR NEWS

Es spukt: Niemand will Liam Paynes Villa kaufen

DE Showbiz - Liam Payne (26) ist mit One Direction zum Millionär geworden. So konnte er sich die Villa in Calabasas, Kalifornien, locker leisten, die er 2015 für umgerechnet knapp 9 Millionen Euro gekauft hat. Viel Spaß hatte er an seinem Zuhause aber nicht und entschied sich bereits 2018, es wieder abzustoßen.

Zwei Jahre ohne Erfolg

Das sollte sich schwerer gestalten als vorgestellt. 12,7 Millionen Euro verlangte Liam und fand keinen Abnehmer. Nachdem sich im Juni noch immer kein Käufer gefunden hatte – Liam hatte das Haus im Januar auf den Markt gesetzt – entschied sich der Musiker dazu, das Grundstück einfach zu vermieten. Das tat er auch, für umgerechnet 55.000 Euro im Monat. Jetzt will er einen erneuten Anlauf wagen, wenn auch für weniger Geld. Liams Villa kann nun für 10 Millionen Euro erworben werden. Da würde der Sänger noch immer eine Million Euro Gewinn machen, vorausgesetzt, es findet sich dieses Mal ein Käufer.

Glaubt Liam Payne an Geister?

Und was würde der Käufer für 10 Millionen Euro bekommen? Einen Meditationsraum, ein Kino, einen Anbau für Security, einen eigenen Weingarten, einen Swimming Pool und einen Teich für Koi-Karpfen – neben weiteren Bequemlichkeiten, versteht sich. Allerdings kommt die Villa auch mit einem Haken daher, denn Liam hatte in der Presse breit getreten, dass es in seinem Haus spuke: "(Ex-Frau) Cheryl wollte nicht im ersten Stock schlafen, als sie mit dem Baby schwanger war. Lichter gingen mitten in der Nacht an und aus. Dann passierten so unheimliche Dinge, wie dass das Wasser plötzlich lief. Wenn man nicht an Spuk glaubt, ist es so etwas okay, aber Cheryl wollte nicht mehr oben schlafen. Also haben wir unten im Kinoraum geschlafen. Erste-Welt-Probleme." Ob solche Aussagen beim Verkauf helfen?

