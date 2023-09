Allgemein | STAR NEWS

Erst Banane, dann Mensch: Lena Meyer-Landrut will die Welt verschönern

DE Deutsche Promis - Lena Meyer-Landrut (32) hatte Lust auf etwas Neues und fand schnell ein neues Betätigungsfeld. Die Sängerin ('What I Want') hat einen Online-Kurs im Tätowieren gemacht.

“Ich bin sozusagen ein Hobbygirl”

Das gestand die ehemalige ESC-Gewinnerin im SWR3-Podcast '1plus – Freundschaft auf Zeit'. Gastgeberin Giulia Becker musste da natürlich nach dem Grund fragen und bekam die schlichte Antwort: "Weil ich Bock drauf hab." Aber dann führte die Influencerin dann doch noch ein wenig aus. "Ich bin sozusagen ein Hobbygirl, ich habe gerne Hobbys und dann finde ich das cool, dass ich tätowieren kann." Jetzt fragt man sich schon, wie es bei einem Online-Kurs mit der Praxis aussieht. Den eigenen Arm würde man da nicht gleich hergeben, aber die Neu-Tätowiererin beruhigte: Sie würde jetzt erstmal an Bananen oder synthetischer Haut das Tätowieren üben, bevor sie ihre Kunst an echter Haut ausprobieren könne.

Lena Meyer-Landrut möchte mal alleine sein

Aber nicht nur das Tätowieren ist ein neues Hobby, Lena Meyer-Landrut hatte auch das Reiten wieder für sich entdeckt, wie sie in einer früheren Ausgabe des Podcasts verriet. Und der Grund dafür sei auch ganz einfach: "Ich liebe das alleine zu sein." Sie sah sich also schon in der Natur allein mit dem Pferd reiten. "Dann so alleine irgendwo sein, das ist auf jeden Fall cool." Kann man verstehen, denn in ihrem Beruf ist sie ständig von Menschen umgeben. Und die erste Reitstunde war nach eigenen Angaben "supergut". Die zweite dann nicht so sehr: "Ich bin vom Pferd gefallen." Mit nicht so schönen Konsequenzen "Ich hab mir den A**** gebrochen", stöhnte die Entertainerin, die weiß, dass sie mächtig Glück gehabt hat, dass sie sich keine schlimme Verletzung zugezogen hat. "Wenn man dann da so rumliegt und dann so kurz denkt ‘Ok, es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen.‘ Das ist schon echt hart." Zum Glück ist es nochmal gut gegangen und beim Tätowieren wird’s für Lena Meyer-Landrut hoffentlich nie gefährlich.

