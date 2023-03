Allgemein | STAR NEWS

Erneut Rückkehr aus dem Ruhestand? Ozzy Osbourne will noch nicht in Rente gehen

DE Showbiz - Man soll nie nie sagen, so lautet wohl auch die Devise von Ozzy Osbourne (74), der kürzlich seinen Rückzug ins Privatleben verkündet hatte. Im Januar hatte der einstige Frontman von Black Sabbath alle noch ausstehenden Shows abgesagt, weil er mit seinen gesundheitlichen Problemen "körperlich nicht in der Lage" sei, Abend für Abend auf der Bühne zu stehen. Könnte es sein, dass er seine Meinung noch einmal ändert?

Ozzy Osbourne hat noch Lust

Auf seinem eigenen ‘Ozzy’s Boneyard’-Kanal auf SiriusXM verriet der Rock-Veteran in seiner Sendung ‘Ozzy Speaks’, dass er sich das durchaus vorstellen könnte. "Ich bin an einem Punkt angelangt, wo (Ehefrau und Managerin) Sharon zu mir sagt ‘Weißt du was, ehrlich, du kannst nicht immer wieder Touren buchen und dann absagen’", erklärte Ozzy. "Wenn ich irgendwann mal wieder an den Punkt komme, wo ich touren kann, super. Ich meine, ich würde touren, wenn ich könnte. Aber im Moment kann ich keine Tour planen, weil ich nicht glaube, es zu schaffen." Sollte sein Arzt ihm grünes Licht dafür geben, würde er etwa "noch einmal sechs Monate" brauchen, um alles in die Wege zu leiten.

Alles andere als am Ende

Der unverwüstliche, aber angeschlagene Rocker leidet unter Parkinson und musste sich wegen anhaltender Schmerzen im Nacken und Rücken, die ihn seit einem Sturz im Jahr 2019 plagen, einer großen Operation unterziehen. Er hatte gehofft, dass er danach wieder fit genug zum Touren sein würde, musste dann aber doch die Europa-Termine seiner ‘No More Tours II’-Tournee absagen, nachdem sie schon mehrmals verschoben wurden. In dem Interview kritisierte der Star, dass die Berichterstattung über seinen Rückzug ins Privatleben mächtig übertrieben gewesen sei: "Diese verf***te Presse triebt einen zum Wahnsinn. Ich meine, ich schlage ein Magazin auf und lese Ozzy ist am Ende. Ich sterbe verdammt nochmal nicht", fluchte Ozzy Osbourne und bewies, dass noch allerhand Leben in ihm steckt.

Bild: Sara De Boer/startraksphoto.com