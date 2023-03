Allgemein | STAR NEWS

Endlich ein Lebenszeichen: Gute Freundin erzählt, warum Nadja Abd el Farrag sich nicht meldet

DE Deutsche Promis - Die gute Nachricht vorweg: Es scheint Nadja Abd el Farrag (58) gut zu gehen. Vor wenigen Tagen wurde die Moderatorin ('Peep!') gesehen, wie sie durchs Trendviertel am Hamburger Mühlenkamp schlenderte. Erst letzte Woche war auf ihrem Instagram-Profil von Freund*innen eine Suche nach ihr gestartet worden, nachdem sie sich wohl vier Monate nicht bei ihnen gemeldet hatte.

Jasmin Herren schaltet sich ein

Ein junger Mann namens Daniel postete ein Foto, welches ihn und den Star zeigte, schrieb dazu, er betreue seit dem vergangenen Jahr Naddels Profil. "Nadja ist mir eine sehr gute Freundin geworden. Leider kann Nadja aufgrund ihrer negativen Erfahrungen Freund und Feind nicht mehr voneinander unterscheiden", heißt es da. Sie sei von Berater*innen komplett ausgenommen worden. Das Posting ist mittlerweile wieder gelöscht, statt dessen bedankt sich ein weiteres Posting bei Jasmin Herren. Die hatte ihre Hilfe angeboten, auf ihrem eigenen Profil erzählte sie: "Ich hab einige Nächte mit Daniel telefoniert, hab versucht ihm Tipps zu geben, hab ihn begleitet, als er sie suchen gefahren ist." Derweil haben viele Follower bei Naddels Instagram-Account kommentiert, dass der Star doch das Recht habe, sich nicht zu melden.

Nadja Abd el Farrags gute Freundin weiß Bescheid

Tatsächlich gibt es jetzt eine Wendung, die erstaunt. Bei RTL meldete sich die Nadja Abd el Farrags Freundin und ehemalige Managerin Marion Ellendorf zu Wort. Deren Geschichte klingt ganz anders, denn dort ist davon die Rede, dass Naddel von einem vermeintlichen Freund bedroht. "Es gibt da eine bestimmte Person, die in Nadjas Namen Artikel auf ihrem Facebook-Account und Instagram-Account postet und er hat…die PIN von ihrer Bank, er hat ihre Unterlagen…" Laut RTL hat sie den Mann, der ihr Leben kontrolliert, angezeigt. Ein Name fiel nicht, doch laut 'Bild' war Nadja in den vier Monaten ihres "Verschollen-Sein" nicht offiziell vermisst gemeldet, und auch ihre Familie schien dies nicht für nötig zu halten — stecken also am Ende gar die Menschen, mit denen Nadja Abd el Farrag wirklich nichts mehr zu tun haben will, hinter den Aufrufen?

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images