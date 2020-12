Allgemein | STAR NEWS

Emma Roberts und Garrett Hedlund: Zum ersten Mal Eltern

DE Showbiz - Emma Roberts (29) ist Mama geworden. Die Schauspielerin ist seit März 2019 mit ihrem Kollegen Garrett Hedlund (36) zusammen. Im Spätsommer hatte sie bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. Nun ist ein gesunder Sohn zur Welt gekommen.

Emma Roberts verkündete ihre Schwangerschaft

Laut mehreren Insidern, die ihr Wissen mit 'TMZ' geteilt haben, ist der kleine Rhodes am Sonntag (27. Dezember) zur Welt gekommen. Eine offizielle Bestätigung von Emma gab es allerdings noch nicht. Ende August hatte sie die frohe Kunde auf Instagram öffentlich gemacht, hielt ihre Babykugel stolz in die Kamera, während sie in einem weißen Kleid neben ihrem Schatz Garrett fröhlich grinste: "Ich … und meine beiden liebsten Jungs." Da bestand kein Zweifel mehr: Die brünette Schönheit erwartet ihr erstes Kind.

Ende gut, alles gut

Zuvor hatte Emma sich dazu entschlossen, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Experten hätten ihr nämlich erst zu Beginn des Jahres gesagt, dass sie nie auf natürlichem Wege Kinder bekommen würde. Im Interview mit 'Cosmopolitan' hatte Emma diesbezüglich erklärt: "Mir wurde gesagt, ich solle entweder meine Eizellen einfrieren lassen oder mich nach Alternativen umschauen. Als ich von meinem Fruchtbarkeitsproblem erfahren habe, war ich sprachlos. Es fühlte sich so endgültig an, und merkwürdigerweise fühlte ich mich, als sei das alles meine Schuld." Glücklicherweise klappte dann doch noch alles. Herzlichen Glückwunsch an die frischgebackenen Eltern!