Emma Roberts: Es wird ein Junge

DE Showbiz - Emma Roberts (29) erwartet ihr erstes Kind. Die Schauspielerin ist Tochter des Darsteller Eric Roberts (64) und Nichte von Hollywood-Legende Julia Roberts (52). Auch ihr Partner Garrett Hedlund (35) ist ein Star aus dem Showbusiness. Jetzt wird die Familie vergrößert.

Emma Roberts zeigt ihren Babybauch

Denn Emma ist schwanger, wie sie ihren Fans auf Instagram verriet. Am Sonntag (30. August) machte sie die frohe Kunde öffentlich, hielt ihre Babykugel stolz in die Kamera, während sie in einem weißen Kleid neben ihrem Schatz Garrett fröhlich grinst: "Ich … und meine beiden liebsten Jungs." Da bestand kein Zweifel mehr: Die brünette Schönheit erwartet ihr erstes Kind. Wann es soweit ist, verriet sie allerdings noch nicht. 'Tron: Legacy'-Star Garrett Hedlund und Emma Roberts sind erst seit knapp einem Jahr zusammen.

Buntes Liebeskarussell

Bevor sie zusammen ihre große Liebe fanden, hatten beide prominente Partner. Emma kam 2012 mit ihrem 'American Horror Story'-Co-Star Evan Peters zusammen, trennte sich aber immer mal wieder von ihm, bevor sie ihre Beziehung 2019 endgültig beendeten. Garrett Hedlund wiederum war vier Jahre lang mit Kirsten Dunst zusammen, trennte sich aber 2016 von ihr. Kirsten Dunst ist mittlerweile selbst Mutter geworden.