Emma Roberts und Evan Peters lösen Verlobung: Mal wieder alles aus!

Was Justin Bieber (25, 'Sorry') und Selena Gomez (26, 'Wolves') für die Musikwelt waren, sind Emma Roberts (28, 'American Horror Story') und Evan Peters (32, 'Pose') für Hollywood: Ein Pärchen, das nicht mit, aber auch nicht ohne einander kann. Seit 2012 sind die beiden Schauspieler immer mal wieder zusammen und dann wieder getrennt – es ist schwer, den Überblick zu behalten. Fest steht allerdings: Sie wollten mal wieder heiraten und tun es jetzt doch nicht.

Verlobung gelöst

Wie 'Us Weekly' berichtet, gehen Emma und Evan von nun an getrennte Wege. Er soll sogar schon die gemeinsame Wohnung verlassen haben. "Emma und Evan haben sich getrennt und sind jetzt einfach nur Freunde", bestätigte ein Insider gegenüber 'Us Weekly'. "Es gab keinen Streit." Wer die Vergangenheit des Paares kennt, wird über diese Aussage vermutlich schmunzeln…

Emma und Evan: Die unendliche Geschichte

Immerhin wurde Emma Roberts, ihres Zeichens die Nichte von Oscarpreisträgerin Julia Roberts (51, 'Ben is Back'), 2013 verhaftet, nachdem sie während eines Streits auf Evan losgegangen und handgreiflich geworden war. Nach einer kurzen Trennung nach dieser Eskapade kamen die Promis allerdings wieder zusammen und Evan hielt im Dezember 2013 zum ersten Mal um Emmas Hand an. 2015 trennten sie sich erneut, ohne vorher vor dem Altar gestanden zu haben. Nachdem sie im Juni 2016 wieder zueinander gefunden hatten, stellte Evan zum zweiten Mal die Frage aller Fragen.

Wer weiß? Vielleicht sollten sich die Ex-Liebenden eingestehen, dass sie niemals heiraten werden?

Hat Emma Roberts längst einen Neuen?

Glaubt man den Gerüchten, dann hat Emma Roberts dieses Eingeständnis schon gemacht und sich bereits wieder verliebt. Ihr Neuer soll 'Triple Frontier'-Schnuckel Garrett Hedlund (34) sein. Die beiden wurden bereits beim Händchen halten in Los Angeles erwischt, bestätigt ist allerdings noch nichts. Es bleibt also spannend im Liebesleben der Emma Roberts!

