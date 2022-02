Allgemein | STAR NEWS

Ekelhafte Kommentare: Sarah Engels sagt Bodyshamern den Kampf an

DE Deutsche Promis - Es ist schon fast traurige Routine: Wer sich auf Social Media ein öffentliches Profil schafft, muss mit unzähligen Hater-Kommentaren rechnen, ganz besonders als Frau. Auch Sarah Engels (29) kann davon ein Lied singen.

"Soviel Fett am Bauch"

Im Moment sind die Ätz-Kommentare besonders heftig, denn die Sängerin ('Te Amo Mi Amor') ist vor kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden. Trolle arbeiten sich an ihrem After-Baby-Body ab, und was der Star da zu sehen bekommt, sagt mehr über die Absender*innen der Nachrichten aus als über Sarahs körperliche Fitness. In ihrer Instagram Story machte sie eine besonders ekelhafte Privatnachricht öffentlich. "Schau Dich mal an Du siehst aus wie ne Tonne", ätzt eine anonym gemachte Nutzerin, der Satzzeichen genauso fremd sind wie eine gute Kinderstube. Sarah sollte auf keinen Fall etwas Bauchfreies tragen, und überhaupt, sie (die Verfasserin) habe bei keiner ihrer drei Schwangerschaften "soviel Fett am Bauch gehabt". Sie schließt mit einer Bemerkung über Sarahs Hackfresse.

Sarah Engels steht über den Dingen

Doch derartige Pampigkeiten prallen an der Sängerin mittlerweile ab. "Ganz ehrlich, mich verletzt so was schon lange nicht mehr. Man kann mich mit anderen Dingen treffen, aber nicht mehr damit." Dennoch will sie so etwas nicht einfach hinnehmen, denn auch wenn sie damit umgehen kann, so treffe es auch solche, die es nicht können: "Es gibt da draußen so viele Frauen, die sich über so etwas den Kopf zerbrechen und die man ganz tief damit ins Herz trifft." Zu viele fühlten "sich genau davon unter Druck gesetzt".

Sarah selbst ist vor allem eines wichtig: Sie hat zwei gesunde Kinder. Dennoch will sie allen Mut machen, die an sich zweifeln. "Jede Frau ist anders: Bei manchen Frauen geht es schneller, bei manchen dauert es eben länger: Deswegen liebt euch so, wie ihr seid", beschwört Sarah Engels ihre Fans.

Bild: Mandoga Media/picture-alliance/Cover Images