Einmal das Tanzbein schwingen: Wovon Hugh Grant heimlich träumt

DE Showbiz - Wer die Hauptrolle in einer romantischen Komödie mit einem leicht gehemmt wirkenden Engländer besetzen will, der wählt in der Regel die Nummer von Hugh Grant (58). Der Schauspieler liefert stets zuverlässig, wie er in RomComs wie 'Notting Hill', 'Vier Hochzeiten und ein Todesfall' oder 'Tatsächlich Liebe' unter Beweis gestellt hat.

Ausbrechen aus dem Klischee

Doch dann und wann möchte auch ein Gentleman mal ausbrechen. Erste Ansätze dafür gab es bei Hugh Grant, als er die Rolle des Bösewichts in 'Paddington 2' besetzte. "Meine beste Rolle überhaupt!" schwärmte der Klischee-Brite erst kürzlich. Er strebt aber noch weitere Meilensteine an, denn der Star wünscht sich nichts sehnlicher, als einmal seine Tanzkünste unter Beweis zu stellen und in aller Öffentlichkeit mit den Hüften zu schwingen.

Hugh Grant singt und tanzt

"Ich würde gern mal in 'Strictly Come Dancing' [britische Tanz-Show] mitmachen", vertraute er 'Deadline' an. "Es ist natürlich unter meiner Würde, aber ich würde es wirklich gern probieren." Erfahrung bringe er bereits mit: "Ich musste in 'Paddington 2' und 'Tatsächlich Liebe' tanzen, und es ist wunderbar. Eine sehr einfache Art der Unterhaltung, von der es einfach nicht genug gibt." Sogar von einem Hollywood-Musical träumt der Schauspieler — besonders von einem Remake des bei Briten besonders beliebten Streifen 'Meine Lieder — meine Träume'. "Ich könnte ohne den Film nicht leben. Meine schwedische Frau hat mich einmal beim Mitsingen erwischt […]. Unsere Ehe ist seitdem nicht mehr, was sie war."

Ob Hugh Grants Traum wohl in Erfüllung geht?

