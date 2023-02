Allgemein | STAR NEWS

Einbeinig auf Übungsrad: Jeremy Renners Weg zur vollständigen Genesung

DE Showbiz - Jeremy Renner (52) unterhält seine Fans damit, wie er sich langsam wieder ans Leben herantastet und seine Arme und Beine trainiert.

Ein langer Weg zur Genesung

Wir erinnern uns: Ein schwerer Schneepflugunfall am Neujahrstag führte zu schwersten Verletzungen, der Schauspieler brach sich rund 30 Knochen, als er von seinem eigenen Räumgerät überrollt wurde. Das muss wieder gerichtet werden und das dauert. In seinem neuesten Instagram-Video sieht man den Marvel-Helden auf dem Heimtrainer und sein linkes Bein trampelt ein wenig. Der Amerikaner muss aber mit einer Stange sein Gleichgewicht halten. "Was immer nötig ist", betitelte der Darsteller seine Bemühungen.

Jeremy Renner will sich auch mental erholen

Jeremy Renner denkt aber nicht nur an seine körperliche Wiederherstellung. So ein Unfall ist schon ein riesiges Trauma und er postete ein Foto, auf dem das Meditationsbuch von Mark Nepo - 'Ankommen im Jetzt!: Inspirationen und Mediationen für jeden Tag im Jahr'– zu sehen ist und betitelte das Bild mit 'Mentale Erholung'. Mit dieser scheint es auch gut zu laufen, wenn man seiner Kollegin Evangeline Lilly glauben darf. Diese berichtete 'Access' von einem Krankenbesuch. "Ich hatte mich darauf eingestellt, dass ich an seinem Bett sitze, während er vor sich hin stöhnt und sich vor Schmerzen nicht bewegen kann. Stattdessen rollte er mit seinem Rollstuhl umher und scherzte mit seinen Freund*innen. Ein echtes Wunder."

Jeremy Renner scheint die richtige Einstellung zu haben und man kann nur hoffen, dass er sich seine gute Laune auf dem langen Weg zur vollständigen Genesung bewahren kann.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com