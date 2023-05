Allgemein | STAR NEWS

„Ein Traum wird wahr“: Lizzo bei den ‚Simpsons‘

DE Showbiz - Viele glauben, dass ein Star erst dann ein richtiger Star ist, wenn er einmal in Springfield vorbeigeschaut hat. Dieser Meinung ist zumindest auch Lizzo (35), und für die Sängerin ('Truth Hurts') ist mit ihrem Gastauftritt bei den 'Simpsons' ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen.

Herzenswunsch erfüllt

"Jede Ikone war bei den 'Simpsons' und jetzt kann ich meinen Namen auf die Liste setzen", schrieb die Musikerin auf Instagram, wo sie einen Clip ihres Cameos teilte. "Ich danke dem ganzen Team dafür, dass sie mir diesen Traum wahr gemacht haben." In der Szene ist zu sehen, wie Lizzo in einem Tonstudio gemeinsam mit Homer Voiceover-Aufnahmen macht. Dabei wird sie aufgefordert, Homer zu ohrfeigen, zögert aber — woraufhin Bart heldenhaft einspringt. Lizzo greift daraufhin lieber zu ihrer Flöte, die sie liebevoll Sasha Flute nennt, und startet eine Jam Session mit Lisa Simpson, die ihr Saxofon spielt.

Auch Lizzos Flöte ist dabei

Lizzos Flöte hat sogar ihren eigenen Instagram-Account. Auch dort war der Clip leicht verkürzt zu sehen. In der Unterschrift heißt es: "Wie sage ich es jetzt, ohne zu überheblich zu wirken…Ich bin ganz offiziell die berühmteste Flöte der Welt!" Auf Lizzos eigener Seite erzählt die Sängerin derweil weiter, dass ihr Outfit im Clip von ihrer eigenen Shapewear-Marke Yitty inspiriert worden sei. "Ja, ich trage Yitty und spiele Sasha Flute!" jubelte sie. Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich in aller Öffentlichkeit für die Simpsons begeistert. So verkleidete sich Lizzo im letzten Jahr zu Halloween als Marge Simpson.

