Ehekrise: Bushido verlangt von Anna-Maria Ferchichi mehr Zeit zu zweit

DE Deutsche Promis - Ihre Liebe füreinander ist so groß wie ihre Kinderschar, doch in letzter Zeit hängt der Haussegen bei Bushido (44) und Anna-Maria Ferchichi (41) öfters mal schief, wie sie auf Instagram offenbarte. Acht Kinder lassen dem Paar nämlich wenig Raum für Romantik und Spontaneität.

Anna-Maria Ferchichi unter Druck

"In den letzten Wochen war bei uns zu Hause nicht so dolle Stimmung", klagte Anna-Maria ihren über 600.000 Instagram-Fans ihr Leid. "Wir hatten kaum Zeit für uns und das schlägt dann auf unsere Beziehung." Und: "Er hat mir gesagt, er vermisst seine Ehefrau." Der ewige Kindermodus ließe keine Zeit für die Liebe, so der Rapper, um nicht zu sagen: nicht genug von ihrer Zeit für ihn. Obwohl sie sich zunächst angegriffen und traurig fühlte, ging Anna-Maria in sich und fand, dass da schon was dran sei: "Ich wäre auch gern witziger und spontaner. War ich früher auch", sinnierte sie, und gab zu, dass sie sich als Familienmama anders verhalte als als Partnerin. "Es ist so wichtig für unsere Ehe, Zeit zu zweit zu haben. Ich denke, sonst würden wir uns auf kurz oder lang verlieren und ich bin froh, dass mein Mann es richtig einfordert."

Auszeit soll die Ehe retten

Nachdem sie den zunächst als "unfair" empfundenen Kritikpunkt angenommen hatte, ging es für die beiden flugs in einen Kurzurlaub – ohne Kinder. Zum Glück kann das Paar es sich leisten, seine Rasselbande einfach vom Personal betreuen zu lassen, das sich mit den Bedürfnissen der Kinder bereits auskennt und deren Vertrauen es genießt. Da kann Anna-Maria die Trennung für ein paar Tage ertragen, auch wenn sie ihre Kleinen vermisst. Und vielleicht klappt’s nun ja doch noch mit der Erneuerung des Ehegelübdes? Im November 2022 hatte Bushido ihr auf Knien einen erneuten Antrag gemacht, allerdings auch offenbart, dass bereits alles organisiert sei – und dass ihr Traum von einer wunderschönen Hochzeit in Italien nicht dabei vorkomme. "Ich bin nicht in der Verfassung, ich bin nicht in der Stimmung. Es ist alles übers Knie gebrochen. Ich fühle mich ein bisschen wie vor vollendete Tatsachen gestellt", zitierte das ‘OK!’-Magazin die genervte Gattin danach. Doch wie es aussieht, sind sowohl Anna-Maria Ferchichi als auch Bushido daran interessiert, an ihrer Ehe zu arbeiten – da ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen.

Bild: Bernd von Jutrczenka/picture-alliance/Cover Images