Ed Sheeran: Will er als DJ eine neue Karriere starten?

DE Showbiz - Ed Sheeran (29) hatte sich 2020 nach jahrelanger Allgegenwärtigkeit zurückgezogen und eine Auszeit genommen, genießt zurzeit das Familienleben mit seiner Frau und seinem Kind auf dem englischen Land. Seine Fans überraschte er dann im Dezember, als er den Song 'Afterglow' herausbrachte. Aber soll es das gewesen sein?

Ed Sheeran mischt selbst

Nein, denn Ed Sheeran wird in Kürze den Track 'Sword From the Stone' herausbringen. Der stammt ursprünglich aber gar nicht von ihm, sondern von seinem guten Freund Passenger – Mike Rosenberg mit bürgerlichem Namen –, der den Track während des Lockdowns im vergangenen Jahr geschrieben und eingespielt hatte. Ed hat diesen nun als DJ neu gemischt – und soll damit schon auf das deuten, was musikalisch in den nächsten Jahren noch von ihm zu erwarten ist. Wie die britische 'Sun' berichtet, will Ed sich nämlich als DJ einen Namen machen, wenn er den ersten Track am 15. Januar auf den Markt bringt.

Gute Freunde

Doch wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Ed sich 'Sword From the Stone' herausgepickt hat? Ein Insider verriet der Tageszeitung, dass Ed und Passenger sich bereits als Jugendliche kennengelernt und angefreundet hatten, dies jedoch ihre erste Zusammenarbeit sei: "Sie waren immer gute Kumpels, und als Mike Ed gefragt hat, ob er mit ihm zusammenarbeiten wolle, hat Ed sofort Ja gesagt. Zusammen in einem Studio zu sitzen war 2020 keine Option, also hat Ed einfach einen Remix von 'Sword From the Stone' produziert, und beide lieben ihn." Mike Rosenberg hatte Ed auch auf seinen Tourneen unterstützt, zuletzt auf der Divide-Tour 2019.