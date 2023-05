Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: Nach der Krebs-Diagnose seiner Frau stürzte er sich in die Arbeit

DE Showbiz - Wir alle reagieren verschieden auf Hiobsbotschaften, und jetzt wissen wir, wie Ed Sheeran (32) schlechte Nachrichten verarbeitet. Der Sänger ging ins Studio und schrieb in wenigen Stunden mehrere Songs. Das berichtete seine Frau Cherry Seaborn (30) in einem Interview für eine neue Doku.

Manche schreiben Tagebuch, Ed schreibt Songs

In 'The Sum of It All' erinnerte sich Cherry, wie ihr Mann auf ihre Krebs-Diagnose im Februar 2022 reagierte. Damals war sie gerade mit dem zweiten Kind des Paares schwanger. "Wir hatten die Diagnose des Tumors und am nächsten Tag ging Ed runter in den Keller und schrieb sieben Songs in vier Stunden", erzählte sie in der Doku. Für ihn sei das normal. "Manche Leute schreiben Tagebuch und verarbeiten ihre Gefühle durchs den Stift, (mit dem sie sie niederschreiben). Wenn etwas wirklich Intensives passiert, geht Ed und schreibt einen Song." Diese schwierige Zeit hat Ed in seinem neuen Album '-' ('Subtract') verarbeitet, welches am Freitag (5. Mai) erscheinen soll.

Was sein Vater Ed Sheeran zur Hochzeit sagte

Viele seiner Songs würden auf der "untrennbaren Verbindung" beruhen, die er mit seiner Frau während ihrer Krankheit aufbaute, erklärte Ed Sheeran kürzlich in einem anderen Interview. "Als ich heiratete, sagte mein Vater zu mir: 'Du wirst nicht wissen, was echte Liebe und Ehe bedeuteten, bis ihr Tod und echte Krankheiten erlebt.' Er sagte das, denn es passierte, als er meine Mutter heiratete. Die Familie habe das alles erleben müssen.

Weil Cherry zum Zeitpunkt ihrer Diagnose schwanger war, musste sie die Behandlung verschieben, bis ihre Tochter Jupiter im May zur Welt kam. Anschließend wurde sie erfolgreich operiert. Sie und Ed Sheeran sind seit 2019 verheiratet und haben noch eine zweijährige Tochter namens Lyra.

Bild: Roger Wong/INSTARimages/Cover Images