Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran kündigt neue Single an: „Ein Song darüber, jemanden zu verlieren“

DE Showbiz - Ein Schwarzweiß-Foto eines sehr nachdenklich aussehenden Ed Sheerans (32), der mit einem halb ausgetrunkenen Pintglas in der Ecke eines Pubs steht — so kündigte der Sänger ('Shape Of You') auf Instagram seine neue Single an.

"Jedes Mal, wenn man unterwegs ist…"

In dem neuen Song 'Eyes Closed' verarbeitet der Musiker einen großen Verlust, den er im letzten Jahr hinnehmen musste. Sein guter Freund, der Musikproduzent und -unternehmer Jamal Edwards, war im Alter von nur 31 Jahren an einem Herzinfarkt nach Drogenkonsum gestorben. Jamal hatte einen wesentlichen Anteil daran gehabt, dass Ed heutzutage der Superstar ist, der er ist. "Dieser Song handelt davon, jemanden zu verlieren. Wie man sich fühlt, wenn man jedes Mal wenn man unterwegs ist damit rechnet, (den Menschen) zu treffen, und man fühlt sich an sie und die Dinge erinnert, die man gemeinsam unternommen hat."

Ein schweres Jahr für Ed Sheeran

Ed Sheeran hat ein schwieriges Jahr hinter sich und ist offenbar noch immer nicht ganz über den Tod seines besten Freundes hinweggekommen. "Blau war Jamals Farbe, und sie ist jetzt alles, was ich fühlen kann", schrieb der Star weiter — im Englischen bedeutet "blue" auch "traurig". Doch Ed weiß einen Ausweg: "Ich denke, dass Musik dabei hilft, zu heilen, und so tanze ich mit geschlossenen Augen, um zu versuchen, da durchzukommen." Es ist nicht der einzige schwere Schicksalsschlag, der Ed ereilte, denn während sie mit ihrem zweiten Kind schwanger war, wurde bei seiner Frau Cherry Seaborn (30) ein Tumor festgestellt.

Der neue Song 'Eyes Closed' erscheint am 24. März. Es ist die erste Single aus Ed Sheerans fünftem Studioalbum '-', welches am 5. Mai herauskommen soll.

Bild: Roger Wong/INSTARimages/Cover Image