Ed Sheeran kriegt kein Geld: Richter setzen Tantiemenzahlung aus

DE Showbiz - Ist Ed Sheeran (28) gar nicht so genial, wie so mancher glaubt? Zumindest scheint er sich recht häufig von den Songs anderer inspirieren zu lassen – wenn man sich die Anzahl an Plagiatsvorwürfen anschaut, mit denen sich der Sänger ('Perfect') herumschlagen muss.

Ist 'Shape Of You' geklaut?

Nicht genug, dass der Brite sich mitten in einem erbitterten Rechtsstreit um den Marvin-Gaye-Song 'Let's Get It On' befindet. Jetzt hat sich ein weiterer Ankläger gemeldet.

Musiker Sam Chokri (26) glaubt, dass nämlich, dass Ed Sheeran bei seinem Song 'Oh Why' abgekupfert hat – und zwar ausgerechnet für den Superhit 'Shape Of You', mit dem der Star bis heute umgerechnet rund 22 Millionen Euro verdient haben soll.

Die Vorwürfe scheinen ernst genommen zu werden, denn ein Richter hat jetzt erst einmal die Zahlung von Tantiemen für 'Shape Of You' ausgesetzt.

Ed Sheeran setzt auf Gegenklage

Dem nicht genug, Sam Chokri will zudem ausgemacht haben, dass der Superstar auch Musik von TLC und Shaggy gestohlen haben soll.

Ed Sheeran setzt sich derweil zur Wehr, hat Gegenklage eingereicht. Chokri soll seine Einnahmequelle blockiert und zudem seinem Ruf geschadet haben.

Erfolgreiche Musiker werden in der Tat gern mit Plagiatsvorwürfen überschüttet, schließlich möchten auch andere gern etwas von dem Kuchen abhaben. Erst vor Kurzem musste Katy Perry (34) tief in die Tasche greifen, weil sie sich beim Song 'Dark Horse' zu sehr von anderen hat inspirieren lassen. Dass Ed Sheeran bald arm wie eine Kirchenmaus ist, ist derweil wohl nicht zu befürchten.

