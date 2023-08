Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: Keine Lust auf Super-Bowl-Halbzeitshow

DE Showbiz - Ed Sheeran (32) hat kein Interesse daran, in der legendären Halbzeitshow beim Super Bowl aufzutreten. Das verriet der britische Superstar ('Shape of You'), als er in Andy Cohens ‘Deep & Shallow’-Podcast auf SiriusXM zu Gast war.

Ed Sheeran wäre lieber Special Guest

Das einzige Zugeständnis, das er sich vorstellen könnte, wäre ein gemeinsamer Auftritt mit anderen Künstler*innen: "Es gab da vor einiger Zeit Gespräche, ich glaube, als Coldplay da waren (2016), dass ich dort ‘Thinking Out Loud’ spielen sollte", erklärte Ed seinem Gastgeber Andy. "Ich glaube, das wäre die einzige Option für mich, dass ich mit jemand anderem zusammen auftrete."

"Ein Ami-Ding"

Im Gespräch bezeichnete Ed Sheeran den Super Bowl als "ein Ami-Ding", zu dem seine Musik und seine Art aufzutreten nicht passen würde – seine Show würde nicht zu den üblichen auf der NFL-Bühne passen, erklärte er im Hinblick auf die Auftritte von Stars wie Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé und Katy Perry sowie einst Michael Jackson. "Ich verfüge nicht über Glamour", sagte Ed bescheiden. "All diese umwerfenden Performer – so bin ich einfach nicht. Ich habe keine Tänzer*innen auf der Bühne. Ich habe keine Feuerwerke. Weeknd hat all das gehabt. Ich kann es einfach nicht, das bin ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass mich irgendwer beim Super Bowl sehen will." Ein winziges Türchen ließ der Star jedoch offen: "Ich würde es als Special Guest machen, und dann könnte ich sagen ‘Ich hab den Super Bowl mit… gemacht’", erklärte Ed Sheeran.

Bild: TheNews2/Cover Images