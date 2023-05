Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran gab dem König keinen Korb: „Ich wurde einfach nicht gefragt“

DE Showbiz - Ein Riesenkonzert mit all den momentanen Superstars der britischen Popszene sollte der Höhepunkte des Krönungswochenendes für den neuen König werden. Doch im Vorfeld machten vor allem die Stars Schlagzeilen, die ihre Einladung dankend abgelehnt hatten. Stars wie Ed Sheeran (32). Er soll abgelehnt haben, beim Konzert für Charles III. zu erscheinen.

Megastars hatten kein Interesse

Er befand sich in guter Gesellschaft: Die Spice Girls, Adele, Harry Styles und Robbie Williams hatten am Sonntag ebenfalls Besseres zu tun. Und dass die Veranstalter überhaupt bei Elton John angefragt hatten, empfanden viele als bizarr. Schließlich war dessen gute Freundschaft mit Charles' Ex-Frau, der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana, allgemein bekannt. Der Sänger lehnte dann auch ab, bei dem Mega-Gig zu spielen. Ed Sheeran will es allerdings nicht auf sich sitzen lassen, dass er seinem neuen König einen Korb gegeben hat.

Ed Sheeran war verhindert

In einem Interview für den Sender SiriusXM erklärte Ed Sheeran, dass er schon allein deswegen nicht habe ablehnen können, da man ihn gar nicht erst gefragt hatte. "Ich gehe mal davon aus, dass sie online geguckt haben um zu sehen 'Was macht Ed am 6. Mai' und dann haben sie gesehen: 'Oh, er spielt in Dallas', ich glaube, so wird es gelaufen sein." Der neue König musste sich schließlich unter anderem mit Katy Perry, Olly Murs, Lionel Ritchie und Take That zufrieden geben. Der Stimmung im Park von Windsor Castle tat das keinen Abbruch, auch ohne Ed Sheeran hatten die Leute Spaß.

Bild: Janet Mayer/startraksphoto.com