Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: Ernsthaft übers Aufhören nachgedacht

DE Showbiz - Gute Zeiten für Fans von Ed Sheeran (30). Nach einer längeren Auszeit ist der Sänger jetzt mit einer neuen Single am Start, ein Album soll in Kürze folgen. Doch fast wäre es nicht dazu gekommen, verriet der Sänger ('Shape Of You') jetzt in einem Interview mit dem Radiosender SiriusXM.

"Was mache ich jetzt?"

Denn der Musiker, der im letzten Jahr Vater wurde, hatte ernsthaft darüber nachgedacht, sich als Popstar zur Ruhe zu setzen. Leisten könnte er es sich: Sein Vermögen wird auf rund 200 Millionen Dollar geschätzt. Selbst wenn er nie wieder einen Finger rühren würde, könnte er sich ein Leben im Luxus leisten. Der Moment, der ihn zum Nachdenken brachte, war das Abschlusskonzert seiner letzten Tour, deren Tickets innerhalb von 19 Sekunden ausverkauft waren. "Ich erinnere mich, wie ich in Ipswich auf der Bühne stand und dann fertig war und runterging und dachte 'Ich bin 28 und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll." Er habe den Erfolg gejagt und gejagt und gejagt…"und jetzt bin ich an diesem Punkt angelangt."

Ed Sheeran geht es besser denn je

Die Folge: Ed Sheeran stellte die Gitarre erst einmal in die Ecke und ging gedanklich auf Wanderschaft, um herauszufinden, was sein nächster Schritt sein würde. Tatsächlich dachte der Superstar darüber nach, einfach ganz aufzuhören, doch ihm fehlte dabei seine Bestimmung. Schließlich kam dann ein kleiner Mensch in seine Welt, der alles veränderte: Ed und seine Frau Cherry Seaborn wurden Eltern der kleinen Lyra.

"Plötzlich dachte ich, dass es wichtig für meine Tochter ist, aufzuwachsen und zu sehen, dass ihre Eltern hart arbeiten und Dinge schaffen und Spaß an ihren Jobs haben", fuhr Ed fort. Er wollte nicht, dass Lyra ihn ansieht und als "im Grunde arbeitslos" wahrnimmt. Und so schnappte er sich seine Gitarre und machte weiter. Eines hat sich allerdings dauerhaft geändert. "Meine Tage sind strukturiert, ich bin gesünder denn je und mache jeden Tag Sport", so Ed Sheeran — und das kann ja nicht verkehrt sein!

Bild: Famous/ACE PICTURES/INSTARimages/Cover Images