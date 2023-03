Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: Doku gewährt Einblick in seine dunkelsten Stunden

DE Showbiz - Ed Sheeran (32) ist Gegenstand einer vierteiligen Dokumentation. Die vierteilige Serie 'The Sum of it All' beleuchtet nicht nur den Aufstieg des Stars, sondern will auch den Menschen zeigen, was ihn inspiriert.

Neue Einblicke

Er habe gedacht, dass es an der Zeit sei, ein bisschen mehr von sich preiszugeben, erklärte der Sänger ('Shape Of You'). "Die einzige Dokumentation, die ich je gemacht habe, war eine, die sich auf mein Songwriting konzentrierte", erklärte er in einer Pressemeldung. "Disney trat an mich heran, um eine vierteilige Dokumentation zu machen, und es fühlte sich wie der richtige Zeitpunkt an, die Tür zu öffnen und die Leute hineinzulassen. Ich hoffe, dass die Leute es gut finden.” Ein Trailer machte deutlich, dass der Grammy-Gewinner tatsächlich ans Eingemachte geht.

Ed Sheeran trauert um seinen besten Freund

In dem Werbeclip sieht man Ed Sheeran weinen, denn zwei Schicksalsschläge nehmen ihn sehr mit. Im Februar stirbt sein bester Freund Jamal Edwards (31). Er stand ihm immer zur Seite und förderte ihn. Dem nicht genug – Eds Frau Cherry Seaborn hat gesundheitliche Probleme. Bei ihr wird ein Tumor entdeckt. Zu dem Zeitpunkt ist sie aber mit ihrer zweiten Tochter Jupiter schwanger und man kann sie deshalb nicht behandeln. Im Trailer bricht der mittlerweile zweifache Vater auf der Bühne zusammen und seine Frau beschreibt die Szene 'Ich habe Ed noch nie auf der Bühne weinen sehen".

Die ausführenden Produzenten Ben Turner und Ben Winston sind überzeugt, dass sie mir ihrer Dokumentation der Welt neue Einblicke über den Superstar gewähren "Jeder auf der Welt kennt und liebt Ed Sheerans Songs, denn er ist der Soundtrack zu so vielen Momenten unseres Lebens. Aber diese Filmreihe zeigt den wahren Mann hinter den Hits und zeigt Ed auf eine ganz andere Art und Weise nach einem turbulenten Jahr, sowohl persönlich als auch beruflich. Es war eine Ehre für uns, diese vierteilige Serie zu machen." Fans müssen sich noch ein wenig gedulden, denn die Dokumentation über Ed Sheeran wird erst am 3. Mai veröffentlicht.

Bild: Roger Wong/INSTARimages/Cover Images