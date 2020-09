Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: Das Baby ist da

DE Showbiz - Ed Sheeran (29) und seine Frau Cherry Seaborn sind Eltern einer kleinen Tochter geworden. Die freudige Nachricht verkündete der Popstar ('Shape Of You') am Dienstag (1. September) auf Instagram. Dort postete er einen Schnappschuss eines Paars Babyschuhe sowie einer bunten Babydecke und verriet in der Bildunterschrift gleich noch den Namen seines ersten Kindes.

Ed Sheerans Baby heißt…

"Ello! Ein kurze Nachricht von mir, denn ich habe eine wundervolle, persönliche Nachricht, die ich mit euch teilen möchte", schrieb der frischgebackene Vater. "Letzte Woche hat Cherry mit der Hilfe eines wunderbaren Entbindungsteams unsere wunderschöne und gesunde Tochter auf die Welt gebracht - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran." Er fügte hinzu: "Wir sind total verliebt in sie. Mutter und Tochter sind wohlauf und wir schweben hier auf Wolke sieben. Wir hoffen, dass ihr in dieser Zeit unsere Privatsphäre respektieren werdet. Alles Liebe und wir sehen uns, wenn es an der Zeit ist, zurückzukommen. Ed."

Gut gehütetes Geheimnis

Erst im vergangenen Monat wurde bekannt, dass der Sänger und seine Frau ein Kind erwarten. Die Nachricht haben weder Ed noch Cherry bestätigt. Das Paar ist bekannt dafür, sein Privatleben aus dem Licht der Öffentlichkeit zu halten und der Sänger hat sich bis zuletzt auch nicht über die Schwangerschaft seiner Frau geäußert. Im Februar 2020 wurden die beiden zuletzt gemeinsam in einem Londoner Restaurant gesichtet, von einem Babybauch war damals noch nichts zu sehen. Während der Corona-Quarantäne hatten sich Ed Sheeran und Cherry in ihrem Haus in Suffolk zurückgezogen und den Lockdown genutzt, um die Schwangerschaft geheim zu halten.